Голос країни 12 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)

13 февраля 2022 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Голос країни 12 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
пресс-служба канала 1+1

13 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 4 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.

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В 4 выпуске проекта Голос країни-12 зрителей ожидает первое в истории украинского «Голосу» предложение руки и сердца от участника «слепых прослушиваний» и романтические песни о любви. А один звездный наставник расскажет, что имел опыт работы в церкви. Из-за кого Оля Полякова и DOROFEEVA начнут настоящую борьбу? Также в четвертом эпизоде ​​«Голосу країни» телезрителей ждет признание Потапа, который расскажет, почему дуэт Потап и Настя поставили на паузу и когда они вернутся на сцену.

4 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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