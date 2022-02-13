Голос країни 12 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
13 февраля 2022 19:10
Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
13 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 4 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.
Голос країни-12 зрителей ожидает первое в истории украинского «Голосу» предложение руки и сердца от участника «слепых прослушиваний» и романтические песни о любви. А один звездный наставник расскажет, что имел опыт работы в церкви. Из-за кого Оля Полякова и DOROFEEVA начнут настоящую борьбу? Также в четвертом эпизоде «Голосу країни» телезрителей ждет признание Потапа, который расскажет, почему дуэт Потап и Настя поставили на паузу и когда они вернутся на сцену.
4 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.