Голос країни 12 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022) пресс-служба канала 1+1

13 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 4 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.