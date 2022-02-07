Голос країни-12: дочь Константина Меладзе рассказала о реакции отца на ее выступление и выборе тренера

В воскресенье, 6 февраля, состоялась премьера третьего выпуска грандиозного вокального шоу «Голос країни-12». Одной из участниц на сцене была дочь Константина Меладзе – Лия.

В третьем выпуске слепых прослушиваний «Голосу країни-12» выступила Лия Меладзе, дочь популярного украинского композитора Константина Меладзе. Она исполнила легендарный трек Hallelujah певца Leonard Cohen и сумела развернуть все четыре кресла. Девушку настолько переполняли эмоции, что на последних нотах она расплакалась. Своим звездным наставником на проекте певица выбрала DOROFEEVA.

Надя Дорофеева / пресс-служба канала 1+1

На «Голосі країни» за кулисами Лию поддерживала ее дружеская компания, в которой был и бывший парень певицы – финалист «Голос.Діти-3» Влад Феничко. Девушка рассказала, что перед выступлением ее лучший друг Валерий из команды поддержки подарил ей игрушку-панду. Лия считает ее своим талисманом, ведь с ней этап слепых прослушиваний прошел удачно. Теперь Лия всегда берет мишку с собой.

В гостях «Твій День» Лия рассказала, что вчера до поздней ночи не спала, ожидала своего выступления, а затем активно читала комментарии на YouTube.

Лия Меладзе на Голосе страны-12 / пресс-служба канала 1+1

Что касается поддержки папы, то девушка призналась, что после выступления Константин Меладзе сразу позвонил по телефону дочери и рассказал о своих впечатлениях.

Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера – то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе, – рассказала Лия.

Лия рассказала, что выбрала тренером DOROFEEVA, поскольку она ей близка по духу. Кроме того, Меладзе поблагодарила Святослава Вакарчука, который повернулся к ней первым и смог своими жестами поддержки успокоить участницу.

Напомним,