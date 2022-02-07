Голос країни-12: дочь Константина Меладзе рассказала о реакции отца на ее выступление и выборе тренера
В воскресенье, 6 февраля, состоялась премьера третьего выпуска грандиозного вокального шоу «Голос країни-12». Одной из участниц на сцене была дочь Константина Меладзе – Лия.
На «Голосі країни» за кулисами Лию поддерживала ее дружеская компания, в которой был и бывший парень певицы – финалист «Голос.Діти-3» Влад Феничко. Девушка рассказала, что перед выступлением ее лучший друг Валерий из команды поддержки подарил ей игрушку-панду. Лия считает ее своим талисманом, ведь с ней этап слепых прослушиваний прошел удачно. Теперь Лия всегда берет мишку с собой.
В гостях «Твій День» Лия рассказала, что вчера до поздней ночи не спала, ожидала своего выступления, а затем активно читала комментарии на YouTube.
Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера – то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе, – рассказала Лия.
Лия рассказала, что выбрала тренером DOROFEEVA, поскольку она ей близка по духу. Кроме того, Меладзе поблагодарила Святослава Вакарчука, который повернулся к ней первым и смог своими жестами поддержки успокоить участницу.
Напомним,