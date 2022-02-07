МастерШеф. Битва сезонов 3 выпуск: кто покинул шоу 05.02.2022

7 февраля 2022 16:24 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов 3 выпуск: кто покинул шоу 05.02.2022
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 3 выпуске от 05.02.2022
instagram.com/masterchefstb

5 февраля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов. Кто покинул шоу в 3 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 05.02.2022 – читайте на сайте TV.UA.

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В этот раз кулинары должны были испытать удачу на колесе фортуны. Колесо было поделено на 9 секторов, каждый сектор соответствовал известному блюду. Участники «МастерШеф. Битва сезонов» сгруппировались по трое, а затем представитель каждой команды крутил колесо. Но, конечно, все не так просто! Выяснив, что нужно готовить, они снова испытали удачу. Представитель каждой команды тянул спичку: если короткая, то команда должна была приготовить микроблюдо, не тяжелее 30 гр; если же доставалась длинная ― наоборот, нужно было сделать огромное блюдо, как минимум 4 кг! Хуже всего с конкурсом справились Дмитрий, Саша Цвигун, Андрей, Влад, Олег и Пава. Поэтому они получили черные фартуки.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Им нужно было приготовить вкусное, но очень безобразное блюдо. Задача стояла очень неординарная: не просто сделать некрасивую презентацию, а изобрести съедобную плесень, пыль, гниль и этим всем «украсить» любое классическое блюдо. Затем нужно было сделать фото на свой телефон и набрать как можно больше реакций. Судьи выбирали блюда на дегустацию, глядя на фото и комментарии под ними. Те блюда, которые казались жюри недостаточно отвратительными, они не пробовали. Те участники, которые после первого конкурса надели черные фартуки, но хорошо выполнили задание второго, снимали их. Ими стали Влад Мицкевич и Пава. А Наталья, Шева, Саша Белодед, Анжела и Виктор не справились с условиями, поэтому пополнили ряды черных.

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 3 выпуске от 05.02.2022 / instagram.com/masterchefstb

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Саша Цвигун, Саша Белодед, Андрей, Олег, Наталья, Шева, Дмитрий, Анжела и Виктор боролись за место в проекте на конкурсе черных. Каждый из участников битвы получил карточку с заданиями. На ней было название блюда, которое нужно приготовить, и 5 главных его ингредиентов. Не произнося ни слова, черные должны были показать жестами и мимикой каждый из этих ингредиентов. Задача балкона ― отгадать продукты всего за 5 минут (по минуте на каждый). Если балкон угадывал ингредиент, участник в черном забирал себе продукт для приготовления. В противном случае Эктор давал последний продукт, который назвали во время разгадывания.

С конкурсом черных фартуков не справился Дмитрий Шевченко. Поэтому Шева Димарик покинул в 3 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов».

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 3 выпуске от 05.02.2022 / пресс-служба канала СТБ

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