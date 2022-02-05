МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
5 февраля 2022 07:30
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
пресс-служба канала СТБ
5 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 3 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.
МастерШеф. Битва сезонов: Лучшие из лучших продолжают соревноваться за победу! В этот раз им предстоит испытать удачу на колесе фортуны. Колесо разделено на 9 секторов, каждый сектор соответствует известному блюду. Участники поделятся по трое, а после – представитель каждой команды отправится крутить колесо. Но, само собой, все не так просто! После того, как участники выяснят, что им предстоит готовить, они повторно испытают удачу! Представитель каждой команды вытянет спичку. Если участнику достанется короткая спичка, его команде предстоит сделать микроблюдо, не тяжелее 30 гр! Если же достанется длинная, им, наоборот, следует приготовить огромное блюдо, не менее 4 кг! Что из этого получится?
3 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите 5 февраля в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.