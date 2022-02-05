МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022) пресс-служба канала СТБ

5 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 3 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.