МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)

29 января 2022 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
пресс-служба канала СТБ

29 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 2 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеОрел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
Смотрите во 2 выпуске шоу МастерШеф. Битва сезонов: Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший! В первом испытании недели участники делятся на шесть команд. Им необходимо приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип – середина блюда должна быть жидкой и вытекать при разрезании. Готовить котлету по-киевски и шоколадный фондан запрещается, ведь это очень просто для опытных кулинаров. На вердиктах судьи разрежут приготовление, и те, из которых начинка не вытекает, стоить не станут. Участникам следует не только приготовить блюда по заданному принципу, но и удивить судей полетом фантазии, новыми идеями и уровнем знаний! Удастся ли им это?

2 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 МастерШеф. Битва сезонов

Материалы по теме

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света-5: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
Гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми
Новости

Канье Уэст поставил ультиматум Ким Кардашьян по поводу опеки над детьми
Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин крестил дочку Елизавету - фото
Новости

Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин крестил дочку Елизавету - фото

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK