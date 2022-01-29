МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
29 января 2022 14:40
Юлия Туренко
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2022)
пресс-служба канала СТБ
29 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 2 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите во 2 выпуске шоу МастерШеф. Битва сезонов
: Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший! В первом испытании недели участники делятся на шесть команд. Им необходимо приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип – середина блюда должна быть жидкой и вытекать при разрезании. Готовить котлету по-киевски и шоколадный фондан запрещается, ведь это очень просто для опытных кулинаров. На вердиктах судьи разрежут приготовление, и те, из которых начинка не вытекает, стоить не станут. Участникам следует не только приготовить блюда по заданному принципу, но и удивить судей полетом фантазии, новыми идеями и уровнем знаний! Удастся ли им это?
2 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.