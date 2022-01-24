МастерШеф. Битва сезонов 1 выпуск: кто покинул шоу 22.01.2022

24 января 2022 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов 1 выпуск: кто покинул шоу 22.01.2022
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 1 выпуске от 22.01.2022
пресс-служба канала СТБ

22 января на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов. Кто покинул шоу в 1 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 22.01.2022 – читайте на сайте TV.UA.

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Самые яркие участники прошлых сезонов снова сошлись на кухне легендарного проекта «МастерШеф», чтобы выяснить, кто из них лучший. В первом испытании 1-го выпуска «Битвы сезонов» им пришлось продемонстрировать все полученные знания! Задача была вроде бы очень проста - никаких ограничений и осложнений. Кулинарам нужно было приготовить одно блюдо за два часа. Но этим блюдом они должны были заявить о себе: чему научились, какие книги читали, где работали и какого нового кулинарного уровня достигли. По решению судей шоу, хуже всего с заданием справились Руслан и Шева. Поэтому именно они надели черные фартуки в первом конкурсе проекта.

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 1 выпуске от 22.01.2022 / пресс-служба канала СТБ
На втором испытании участники сыграли в колесо фортуны, чтобы проверить, кому удача улыбается, а к кому повернулась спиной. Участники разделились на пары и поочередно крутили колесо, где каждый сектор соответствовал определенному продукту: лук-порей, томаты, капуста, яйца, пшено и др. Таким образом пары определяли один основной ингредиент для своего блюда. Оттенить звезду блюда нужно было соусом. Однако основную составляющую для него выбирали судьба и случай. Участник, не крутивший барабан, тянул из рук Эктора карточку с ингредиентом для соуса: айран, квашеная капуста, халва или шпроты. 

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Екатерина и Виктор справились с заданием хуже других. Поэтому они надели черные фартуки прямо перед конкурсом черных.

На первом конкурсе черных сезона было жарко! За право продолжить участие в проекте сражались: Екатерина Великая, Виктор, Руслан и Шева. Они заняли рабочие места с коробками, содержащими основной ингредиент - картофель, из которого всего за 5 минут нужно было приготовить блюдо ресторанного уровня. У участников была возможность улучшить свои стартовые условия благодаря полю из коробок-загадок. Открывание каждой из них прибавляло 5 минут времени, но за это приходилось заплатить цену - обязательно использовать к картофелю ингредиент, который прятался под коробкой. Он мог быть классным, как, например, сибас. А мог быть и странным, как шоколад. Какое количество коробок открывать - решали сами участники.

Практически все легенды отлично справились с заданием. Однако Руслан обогнал остальных по количеству ошибок. Поэтому Руслан Лучков покинул шоу в 1 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов».

Руслан Лучков / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

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