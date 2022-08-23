Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього Туренко Андрій

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Ведучий Андрій Бєдняков Пресслужба Нового каналу

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков поділився думками, які завжди вирують у його голові, і закликав усіх вірити в краще.