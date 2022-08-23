Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього

23 августа 2022 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Андрій Бєдняков згадав Україну дитинства та помріяв про Україну майбутнього
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проєкту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков поділився думками, які завжди вирують у його голові, і закликав усіх вірити в краще.

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Останні півроку всі думки українців зайняті спогадами про наше спокійне минуле і мріями про вільне майбутнє. Напередодні Дня Незалежності нашої незламної країни хочеться ще більше вірити в перемогу.

Я намагаюся завжди думати про позитив! Інакше навіщо це все? Така кількість смертей, зруйнованих доль, поранених людей… У нас немає іншого виходу, як розквітнути й цвісти на заздрість усім, – поділився думками телеведучий Андрій. – Там же скаженіють, коли ми квітнемо, коли в нас пахне, коли в нас смачно. Який класний наш український борщ, шматок сала з цибулею. Я от пам’ятаю бабусю, село… Приїжджав до неї молодий хлопчик з міста, не хотів залишатися на літо. І дядько садив мене біля хати під величезним деревом і казав: «Андрюша Нікаков, сідай сюди». Тому що я не міг вимовити своє прізвище і казав так. І от я сідав біля дядька, він відрізав собі сало, наливав 100 грамів, насипав гарячого борщу, мені теж насипав і казав: «Їж і розповідай». Я запам’ятав це на все життя!

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

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Ведучий зізнається, що такі душевні спогади про дитинство, про родину, про традиції гріють душу найбільше!

Це для мене Україна! Смачна їжа, люди, класний настрій, – зізнався Андрій Бєдняков. – Ми вміємо жартувати! І повинні продовжувати це робити на заздрість усім. Ми живемо у своїй країні. Як хочемо, так і живемо! У нас найсильніша нація, яку нікому ніколи не перемогти. Ви можете зривати наші прапори, перекреслювати нашу історію, говорити, що нас створив Ленін, можете казати будь-що. Ми просто будемо усміхатися. Всі думки зараз лише про те, щоб Україна розквітнула ще сильніше. Щоб до нас прийшли інвестиції, великий бізнес. Щоб усі розуміли, що вкладати гроші в Україну – це не лише «щоб допомогти», а ще й «бо це правильно та розумно». Я впевнений у цьому! Головне – пройти зараз цю чорну смугу в нашій історії. Попереду – світло, яке скоро нам так засяє… Я хочу, щоб кожен у це вірив. Іншого варіанту бути не може!

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