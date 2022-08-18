Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

18 августа 2022 13:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
Співачка Lida Lee
Пресслужба

До 31-ї річниці Незалежності України співачка Lida Lee об'єднала у своїй новій роботі понад 40 зірок українського шоу-бізнесу, воїнів ЗСУ, журналістів та волонтерів.

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До роботи доєднались: TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Вася Демчук, Nikita Lomakin, Артур Логай, CHILIBI, Діана Глостер, Ніно Басілая, Тимур та Інна Мірошніченко, Ігор Ласточкін, Володимир та Христина Остапчук, Слава Дьомін,  Даніель Салем, Неля Шовкопляс, Олександр Педан, Анна Ризатдінова, Ірина Сопонару, Євген Клопотенко, Олександра Машлятина, Сергій Мельник, Дмитро Фурдак, Максим Гордєєв, Муаяд, ENLEO, Марко Квітка, Володимир Хоменко, Льоша Донцов, Олексій Суровцев, Даня Білий, Юлія Карпова, Костянтин Войтенко, Назар Грабар, Антон Нестерко.

«Настане час» – це українська версія з авторським текстом від Lida Lee світового хіта Майкла Джексона «We Are the World» (з англ. «Ми – це світ»), який об’єднав 45 артистів США у благодійному синглі, щоб врятувати жителів Африки від голоду. «Настане час» – український послідовник світового прикладу єднання та сили, музичний фронт, який щодня обороняє словом Україну. Кожен із виконавців пісні понад 6 місяців перебуває у різних куточках світу, співаючи про мир із усвідомленням: в Україні миру немає.

Підготовка до релізу тривала декілька місяців, а сингл «Настане час» є першою творчою роботою Lida Lee за час війни. Від початку повномасштабного вторгнення співачка приділяла увагу волонтерській діяльності в рамках свого волонтерського штабу у Вінниці.

Ця пісня є дуже символічною сьогодні. Вона набула абсолютно нового, особливого значення для кожного українця. We Are the World. Ми – один світ, одна планета. Ми – Україна. Ми як ніколи об’єднані однією мрією – про мир, свободу і незалежність. Про те, що раніше сприймалося як даність, а сьогодні в усвідомленні кожного – справжня цінність. Це гімн сильних та вольових людей, які щоденно продовжують боротьбу за мирне небо над головою. Це присвята військовослужбовцям, які захищають відважно територіальну цілісність нашої країни, кожному українцю, хто був змушений виїхати за кордон в пошуках безпечного місця і бореться зі своїми страхами, переживаннями, щодень зустрічає у невизначеності, воліє про перемогу і наближає її, тим, хто повернувся в Україну, щоб відвойовувати і захищати. Сьогодні нас підтримує весь світ. А ми залишаємося непохитними в своїй вірі і надії, що настане час, коли ми переможемо і мрія кожного здійсниться, – говорить Lida Lee.

Співачка Lida Lee / Пресслужба

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У межах релізу співачка запустила челендж «#НастанеЧас». Lida Lee закликає українців записати відео зі свого рідного міста та викласти у соціальні мережі, щоб поділитися приємними спогадами і показати всьому світу велич та красу рідного краю, зробити собі та кожному нагадування про те, що ми були щасливими і обов’язково будемо, бо ми – єдині в своїх прагненнях.

Нагадаємо,

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Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України

Lida Lee і понад 40 зірок записали пісню до Дня Незалежності України
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