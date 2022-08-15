Супермодель по-українськи: Аліна Панюта розповіла, яка зараз ситуація на Тайвані, які настрої панують у країні

15 августа 2022 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Супермодель по-українськи: Аліна Панюта розповіла, яка зараз ситуація на Тайвані, які настрої панують у країні
Переможниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» Аліна Панюта
Пресслужба Нового каналу

Переможниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) Аліна Панюта розповіла про ситуацію в країні, де вона зараз живе.

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На Тайвані Аліна Панюта живе вже два роки. Спочатку вона приїхала за модельним контрактом, потім залишилася навчатися в універі. Зараз моделінг залишила як part time job, більше концентруючись на навчанні.

З 24 лютого Аліна активно підтримує Україну в своїх соцмережах, розповідає підписникам з різних країн, що насправді відбувається на її Батьківщині, та навіть створила власний проект.

Окрім особистих пожертвувань ЗСУ ми з дівчатами з України, які зараз живуть на Тайвані, створили проєкт Divchata Power. Це платформа, яка дозволяла тайванцям донатити гроші на підтримку українців, а ми їм у відповідь надсилали тематичні сувеніри: футболки, маски, свічки, креми з українською символікою, – розповідає дівчина. – Трохи менше ніж за місяць ми зібрали майже два мільйони гривень, які розподілили між Благодійним фондом «Благомай», що допомагає діткам, які лишилися без батьків, проєктом «Місто Добра», що допомагають жінкам і дітям, котрі втратили домівки, та ще частину грошей відправимо на медичне обладнання для поранених.

Переможниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» Аліна Панюта / Пресслужба Нового каналу

Розповіла Аліна і про те, що зараз відбувається на Тайвані та як почуваються місцеві жителі.

Усе досить стабільно, звісно, всі слідкують за військовими маневрами Китаю, але подібне тут так часто відбувається, що всі вже звикли і не надто переймаються. Взагалі мені здається, що місцеві більше бояться коронавірусу (все ще), ніж війни з Китаєм. Усі мої знайомі та друзі позиціонують себе виключно як тайванці і дуже ображаються, коли їх називають китайцями, – зізнається модель. – Можливо, серед людей похилого віку ще залишилися прихильники єдиного Китаю, але їх меншість. Для мене взагалі дивно, що більшість країн не визнає незалежність Тайваню, адже тут свої кордони, візовий режим, президент, демократична політика, яка дуже відрізняється від комуністичного Китаю, своя армія, валюта та – найголовніше – національна свідомість. Як узагалі хтось може вважати Тайвань китайським?

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Аліна також розповіла, що паніки в країні наразі немає.

Мені здається, паніка розводиться виключно в іноземних ЗМІ. Наприклад, я бачу, що кремлівські пропагандисти дуже спекулюють на цій темі в надії, що потенційний конфлікт на Тайвані відволіче США від допомоги Україні. Але в самому Тайвані паніки немає, всі розуміють, що Китай своїми військовими маневрами лише залякує та провокує США, адже розв’язати війну для Китаю, економіка якого на 80% залежить від зовнішньої торгівлі, рівносильно самогубству. І я думаю, Сі Цзіньпін не настільки хворий маразматик, як путін, – стверджує Панюта. – До того ж Китай розуміє, що у випадку військової агресії проти Тайваню США безпосередньо братиме участь у цій війні, адже насправді Тайвань більш важливий гравець на міжнародній економічній арені, аніж Україна, через свою монополію у виробництві напівпровідників. Простіше кажучи, будуть бомбити Тайвань – весь світ залишиться без нових комп’ютерів і телефонів. Тому він почувається більш захищеним.

Що важливо, за словами Аліни Панюти, на Тайвані дуже підтримують Україну.

Усі тайванці дуже підтримують Україну й засуджують агресію росії на державному та народному рівнях. Тайвань приєднався до економічних санкцій, відправляє гуманітарну допомогу переселенцям з України у Східній Європі, фінансував післявоєнну відбудову Бучі. Майже кожні вихідні у Тайбеї біля російського консульства відбуваються мітинги на підтримку України тощо, – запевняє дівчина. – Якщо ви дивилися в новинах, як тайванці зустрічали Пелосі в аеропорту, то, мабуть, звернули увагу, що багато людей були вдягнуті в синьо-жовте і тримали прапори України. Підтримка Тайваню колосальна!

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новини особисте життя зірок Новий канал Супер Топ-модель по-українськи Аліна Панюта

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