В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова
Простий рецепт заготівлі в’ялених помідорів від Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Помідори «сливка» – 2 кг
- Сухий орегано – 50 г
- Базилік – 150 г
- Часник – 1 головка
- Сіль, перець, цукор – за смаком
Спосіб приготування:
- Підготуємо спочатку всі інгредієнти. Помідори та базилік добре промиваємо. Часник очищаємо він лушпиння.
- Томати розрізаємо на половинки й викладаємо розрізом доверху в гастроємність на пергамент.
- Посипаємо невеличкою кількістю солі та цукру, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком.
- Тоненько нарізаємо часник і кладемо на кожну половинку помідора.
- Розігріваємо духовку до 100 градусів і ставимо помідори на 10 годин. В’ялимо при прочинених дверцятах.
Вийдуть ароматні помідори на зиму, які можна зберігати сухими в звичайній банці, герметичному пакеті на застібці, або ж можна залити їх олією, якій помідори віддадуть свій аромат. І коли ви будете варити суп, готувати пасту чи різото, можете їх додавати в страви або ж подавати разом із сиром як закуску.