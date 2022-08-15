В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова

15 августа 2022 11:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова
В’ялені томати за один день в домашніх умовах за рецептом Алекса Якутова
pixabay.com

Простий рецепт заготівлі в’ялених помідорів від Алекса Якутова.

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Сезон помідорів у самому розпалі, і традиційно саме зараз їх заготовлюють на зиму. Зазвичай роблять це за допомогою консервації. А ще можна зберегти томати за італійським рецептом – зав’ялити. Як це правильно зробити, розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • Помідори «сливка» – 2 кг
  • Сухий орегано – 50 г
  • Базилік – 150 г
  • Часник – 1 головка
  • Сіль, перець, цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Підготуємо спочатку всі інгредієнти. Помідори та базилік добре промиваємо. Часник очищаємо він лушпиння.
  2. Томати розрізаємо на половинки й викладаємо розрізом доверху в гастроємність на пергамент.
  3. Посипаємо невеличкою кількістю солі та цукру, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком.
  4. Тоненько нарізаємо часник і кладемо на кожну половинку помідора.
  5. Розігріваємо духовку до 100 градусів і ставимо помідори на 10 годин. В’ялимо при прочинених дверцятах.

Вийдуть ароматні помідори на зиму, які можна зберігати сухими в звичайній банці, герметичному пакеті на застібці, або ж можна залити їх олією, якій помідори віддадуть свій аромат. І коли ви будете варити суп, готувати пасту чи різото, можете їх додавати в страви або ж подавати разом із сиром як закуску.

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