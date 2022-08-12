Світ навиворіт: на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра тревел-шоу з Дмитром Комаровим
Вже незабаром головний мандрівник країни Дмитро Комаров повернеться на екрани разом із популярним тревел-шоу «Світ навиворіт».
За 13 сезонів шоу «Світу навиворіт» Дмитро Комаров об’їздив 17 країн світу. І у кожній країні мандрівник залишав згадку про Україну. Від дарував вишиванки, українські ляльки та солодощі, підіймав найбільший прапор України у Еквадорі та вчив індонезійських папуасів готувати борщ. Окрім того, в усіх експедиціях мандрівника супроводжував його оберіг – український прапор, який багато років лежить у кишені рюкзака Комарова. Дмитро говорить, що завжди під час подорожей він за будь-якої нагоди вивішує прапор так, щоб люди могли його бачити.
Під час зйомок шоу Комаров встановив неабияку кількість різноманітних рекордів. Окрім закордонних рекордів, таких як подолання в Індії 20 000 км за 90 днів та інших, Дмитро зумів неодноразово стати рекордсменом і в рідній Україні.
Серед досягнень «Світу навиворіт» – рекорд України за «найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб». Його програма здобула у 2015 році після виходу 100-ої ювілейної серії шоу, які були зняті лише Дмитром Комаровим та оператором Олександром Дмитрієвим.
У цей непростий час «Світ навиворіт» допоможе українцям ненадовго відключитися від повсякденних проблем, відпочити та віртуально перенестися в іншу країну, в інший спосіб життя. А можливо, і почати цінувати те, що у нас є, той комфорт та блага цивілізації, які ми маємо в Україні, – наголосив тоді під час вручення рекорду Дмитро.
Також у 2018 році у турі 19 містами України під час автограф-сесії Комарову вдалось залишити 10 185 підписів для шанувальників своєї діяльності. За словами мандрівника, після кожної зустрічі по 4–5 годин він виділяв на автограф-сесію. До рекорду увійшли виключно ті підписи, які Комаров давав на місці зустрічі з фанатами, а усі попередньо підписані листівки не зараховувались.
Не пропустіть повернення екзотичних пригод Дмитра Комарова у різних куточках світу. 15 серпня о 17:00 «Світ навиворіт» відтепер на телеканалі ТЕТ.