Вже незабаром головний мандрівник країни Дмитро Комаров повернеться на екрани разом із популярним тревел-шоу «Світ навиворіт».

Через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України сезон тревел-шоу «Світ навиворіт» , який розпочався 5 лютого, довелось поставити на паузу. Проте програма повертається – з 15 серпня у будні о 17:00 глядачі зможуть побачити випуски улюбленого шоу на телеканалі ТЕТ.

За 13 сезонів шоу «Світу навиворіт» Дмитро Комаров об’їздив 17 країн світу. І у кожній країні мандрівник залишав згадку про Україну. Від дарував вишиванки, українські ляльки та солодощі, підіймав найбільший прапор України у Еквадорі та вчив індонезійських папуасів готувати борщ. Окрім того, в усіх експедиціях мандрівника супроводжував його оберіг – український прапор, який багато років лежить у кишені рюкзака Комарова. Дмитро говорить, що завжди під час подорожей він за будь-якої нагоди вивішує прапор так, щоб люди могли його бачити.

Світ навиворіт: на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра тревел-шоу з Дмитром Комаровим / Пресслужба каналу 1+1

Повномасштабне російське вторгнення на територію України повністю змінило діяльність усім відомого мандрівника Комарова, який раніше вивчав культури інших народів та племен. З перших днів вторгнення Дмитро їздить фіксувати російські злочини в гарячі точки України, які постраждали від обстрілів та окупації. Ризикуючи життям, він показує всю правду про результати злочинів росіян. Також мандрівник допомагає зборами на підтримку ЗСУ. Наприклад, у свій День народження Комаров виставив на аукціон власну автівку, за яку вдалося виручити 1 млн гривень. Окрім цього, телеведучий активно займається волонтерськими проєктами непублічно.

Дмитро Комаров продав на аукціоні свій автомобіль / instagram.com/komarovmir

Під час зйомок шоу Комаров встановив неабияку кількість різноманітних рекордів. Окрім закордонних рекордів, таких як подолання в Індії 20 000 км за 90 днів та інших, Дмитро зумів неодноразово стати рекордсменом і в рідній Україні.

Серед досягнень «Світу навиворіт» – рекорд України за «найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб». Його програма здобула у 2015 році після виходу 100-ої ювілейної серії шоу, які були зняті лише Дмитром Комаровим та оператором Олександром Дмитрієвим.

Дмитро Комаров і Олександр Дмітрієв / Пресслужба каналу 1+1

У цей непростий час «Світ навиворіт» допоможе українцям ненадовго відключитися від повсякденних проблем, відпочити та віртуально перенестися в іншу країну, в інший спосіб життя. А можливо, і почати цінувати те, що у нас є, той комфорт та блага цивілізації, які ми маємо в Україні, – наголосив тоді під час вручення рекорду Дмитро.

Також у 2018 році у турі 19 містами України під час автограф-сесії Комарову вдалось залишити 10 185 підписів для шанувальників своєї діяльності. За словами мандрівника, після кожної зустрічі по 4–5 годин він виділяв на автограф-сесію. До рекорду увійшли виключно ті підписи, які Комаров давав на місці зустрічі з фанатами, а усі попередньо підписані листівки не зараховувались.

Світ навиворіт: на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра тревел-шоу з Дмитром Комаровим / Пресслужба каналу 1+1

А у 2019 році тревел-ведучому вдалося за три дні облетіти усі області країни. Дмитро Комаров встановив рекордний політ разом із досвідченим пілотом Ігорем Табанюком. Тоді на чотиримісному літаку команда авіаторів облетіла усі області України, окрім зони бойових дій та окупованого Криму. Екіпаж пролетів над Карпатами та Чорним морем, над Херсонськими степами та лісами Житомирщини. Таким жестом Дмитро Комаров хотів привернути увагу до української авіації, адже вважає, що Україна має великий потенціал у авіабудівництві, не гірший за європейські країни.

Не пропустіть повернення екзотичних пригод Дмитра Комарова у різних куточках світу. 15 серпня о 17:00 «Світ навиворіт» відтепер на телеканалі ТЕТ.