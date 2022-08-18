Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії
Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті.
Нагадаємо, на початку лютого телеканал СТБ оголосив про початок зйомок масштабного шоу «Танці. World of Dance», яке є українською адаптацією всесвітньовідомого формату компанії NBCUniversal. Прем’єра шоу була запланована на березень, але відкладена через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі український мовник анонсує прем’єру шоу і зміни, що відбулись в ньому.
Одна з судей проєкту, громадянка України Тетяна Денисова, відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. В зв'язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою та виключити її прояви у головній танцювальній прем’єрі осені. Щоб реалізувати прийняте рішення, канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі.
Відмітимо, раніше СТБ та медіагрупа Starlight Media вже прийняли рішення про заборону участі громадян рф в майбутніх проєктах та серіалах. Наразі ми вважаємо за потрібне також категоричну відмову від співпраці з громадянами України, що продовжують співпрацю з країною-агресоркою.