Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії

18 августа 2022 12:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії
Танці. World of Dance: СТБ готує до показу прем’єру шоу в оновленій версії
Пресслужба каналу СТБ

Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті.

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Цієї осені СТБ, продовжуючи місію з емоційної підтримки аудиторії та показу українських талантів, а також відповідаючи на запит українців, повертає в ефір легендарні проєкти та улюблені серіали. Серед іншого, СТБ готує до показу і прем’єру шоу «Танці. World of Dance». Мовник погодив з правовласником формату World of Dance оновлену версію шоу без журі через суддю, яка продовжила співпрацю з країною-ворогом.

Нагадаємо, на початку лютого телеканал СТБ оголосив про початок зйомок масштабного шоу «Танці. World of Dance», яке є українською адаптацією всесвітньовідомого формату компанії NBCUniversal. Прем’єра шоу була запланована на березень, але відкладена через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.  Наразі український мовник анонсує прем’єру шоу і зміни, що відбулись в ньому.

Одна з судей проєкту, громадянка України Тетяна Денисова, відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. В зв'язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою та виключити її прояви у головній танцювальній прем’єрі осені. Щоб реалізувати прийняте рішення, канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі.

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Цієї осені Україна знов пишатиметься своїми вражаючими талантами. В оновленій прем’єрі «Танці. World of Dance» українці побачать неймовірні виступи учасників різного віку і танці найрізноманітніших жанрів. І вкотре переконаються, що з таким сильним прагненням до своєї мрії ми – непереможна нація. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць тільки глядачі.

Відмітимо, раніше СТБ та медіагрупа Starlight Media вже прийняли рішення про заборону участі громадян рф в майбутніх проєктах та серіалах. Наразі ми вважаємо за потрібне також категоричну відмову від співпраці з громадянами України, що продовжують співпрацю з країною-агресоркою.

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