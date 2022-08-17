Ольга Жуковцова розповіла про евакуацію до Туреччини

Акторка Ольга Жуковцова зізналася, чому була змушена виїхати з України.

До 24 лютого Ольга Жуковцова мала улюблену роботу, чекала на прем’єру серіалу «Молода» на Новому каналі, де вона зіграла головну роль, та планувала майбутнє. Але ранок, коли напали росіяни, назавжди змінив її життя.

Напередодні акторка приїхала до сина та чоловіка в Дніпро, але була змушена надовго залишити місто та Україну.

Мій чоловік – в інвалідному візку, це була одна з головних причин, чому ми вирішили виїхати. Він би не зміг спускатися у бомбосховище. А ще я розуміла, що дитині не місце на війні. Хотілося захистити її психіку, – розповіла вона. – Обрали Туреччину, бо мали, в кого зупинитися. Дорога до кордону була довгою. В перший день доїхали до Умані, туди вже прилетіли перші ракети. Там ми якось дуже легко заправилися, знайшли готель, що було доволі складно, і залишилися переночувати. Зранку вирушили на кордон з Румунією, де провели три дні – була довжелезна черга. Першу ніч біля кордону спали на заправці, виїхавши з черги. Другого дня довелося заново займати місце, тож наступну ніч провели в машині, спали з чоловіком по черзі. Тоді ми проїхали лише 15 метрів.

Ольга Жуковцова з сином / Пресслужба Нового каналу

Певно провели б у черзі ще довше, якби Ольга не звернулася по допомогу до поліції.

Чоловік три доби провів сидячи, більше йому не можна було сидіти. Нам пішли назустріч, і ми трошки швидше переїхали кордон, – згадала вона. – Тоді мене дуже вразили українці. Ми проїжджали повз будинок, і я помітила ящики з продуктами. Вийшла запитати, скільки то коштує, а мені чоловік каже: «Жіночко, ви що, з глузду з’їхали? Беріть, що вам потрібно, безкоштовно – печиво, шоколад, ковбасу». Коли стояли в черзі до кордону, то приїжджали машини з гарячими обідами – місцеві жінки готували й роздавали їх. Нас два дні годували волонтери, бо на заправках лишилися хіба що презервативи і кава. Все інше розібрали. Вперше добре поїли в Румунії у піцерії. Причому з нас тоді не взяли грошей. Та ще й дали в дорогу смаколиків.

Дивіться серіал «Молода» за участю Ольги Жуковцової про другу юність і кохання, якому всі віки підвладні, восени 2022 року на Новому каналі.

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