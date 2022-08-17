Ольга Жуковцова розповіла про евакуацію до Туреччини
Акторка Ольга Жуковцова зізналася, чому була змушена виїхати з України.
Напередодні акторка приїхала до сина та чоловіка в Дніпро, але була змушена надовго залишити місто та Україну.
Мій чоловік – в інвалідному візку, це була одна з головних причин, чому ми вирішили виїхати. Він би не зміг спускатися у бомбосховище. А ще я розуміла, що дитині не місце на війні. Хотілося захистити її психіку, – розповіла вона. – Обрали Туреччину, бо мали, в кого зупинитися. Дорога до кордону була довгою. В перший день доїхали до Умані, туди вже прилетіли перші ракети. Там ми якось дуже легко заправилися, знайшли готель, що було доволі складно, і залишилися переночувати. Зранку вирушили на кордон з Румунією, де провели три дні – була довжелезна черга. Першу ніч біля кордону спали на заправці, виїхавши з черги. Другого дня довелося заново займати місце, тож наступну ніч провели в машині, спали з чоловіком по черзі. Тоді ми проїхали лише 15 метрів.
Чоловік три доби провів сидячи, більше йому не можна було сидіти. Нам пішли назустріч, і ми трошки швидше переїхали кордон, – згадала вона. – Тоді мене дуже вразили українці. Ми проїжджали повз будинок, і я помітила ящики з продуктами. Вийшла запитати, скільки то коштує, а мені чоловік каже: «Жіночко, ви що, з глузду з’їхали? Беріть, що вам потрібно, безкоштовно – печиво, шоколад, ковбасу». Коли стояли в черзі до кордону, то приїжджали машини з гарячими обідами – місцеві жінки готували й роздавали їх. Нас два дні годували волонтери, бо на заправках лишилися хіба що презервативи і кава. Все інше розібрали. Вперше добре поїли в Румунії у піцерії. Причому з нас тоді не взяли грошей. Та ще й дали в дорогу смаколиків.
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