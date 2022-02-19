Ольга Жуковцова показала, как выглядела в детстве – фото
19 февраля 2022 21:10
Актриса Женского Квартала Ольга Жуковцова
instagram.com/zhukovtsova_olga
Ольга Жуковцова показала свое детское фото и поделилась интересной историей того периода.
Ольга Жуковцова показала свое детское фото и поделилась интересной историей того периода.
Что с прической? Мои родители не хотели мне отпускать волосы, типа «как красиво тебе с пажем». Оно, может, и красиво, но им, а не мне. Спорить в нашей семье было нельзя, а подруга-удача всегда со мной. Я просто уснула со жвачкой. Жвачку выстригли, осталась такая прическа на голове, которая идеально стала расти в длинные волосы, – написала актриса в Instagram.
С того времени прическа Ольги изменилась. Сейчас у актрисы красивые длинные волосы.
Оля Жуковцова в детстве / instagram.com/zhukovtsova_olga
Актриса сериала "Молодая" / пресс-служба
Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.
Напомним,