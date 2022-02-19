Ольга Жуковцова показала, как выглядела в детстве – фото

Ольга Жуковцова показала свое детское фото и поделилась интересной историей того периода.

Всегда интересно посмотреть, как выглядели звезды, когда были маленькими. В ком-то легко узнать будущую знаменитость, а кто-то изменился до неузнаваемости. Актриса сериала «Молодая» (Новый канал) и «Женского Квартала» Ольга Жуковцова показала свое детское фото и поделилась интересной историей того периода.

Что с прической? Мои родители не хотели мне отпускать волосы, типа «как красиво тебе с пажем». Оно, может, и красиво, но им, а не мне. Спорить в нашей семье было нельзя, а подруга-удача всегда со мной. Я просто уснула со жвачкой. Жвачку выстригли, осталась такая прическа на голове, которая идеально стала расти в длинные волосы, – написала актриса в Instagram.

С того времени прическа Ольги изменилась. Сейчас у актрисы красивые длинные волосы.

Оля Жуковцова в детстве / instagram.com/zhukovtsova_olga

Справка: «Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, принимающим Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, сменив возраст.

Актриса сериала "Молодая" / пресс-служба

Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

Напомним,