Ольга Жуковцова – о Дне влюбленных: Женщине приятно получать подарки
Актриса сериала «Молодая» и «Женского Квартала» Ольга Жуковцова рассказала, как относится ко Дню святого Валентина.
За кулисами «Молодой» Новый канал поговорил с актрисой о романтике и о том, как она относится к 14 февраля?
Не знаю, чего ждут от этого дня мужчины, а вот женщины – внимания. Это праздник для тех, кто среди будней забывает, что женщине приятно получать подарки, цветы и знаки внимания просто так, без привязки к датам, – рассуждает Ольга. – Женщина от внимания тает, возбуждается и любит еще сильнее. И если мужчина периодически устраивает ей сюрпризы и балует, неважно, подарит он что-то на День влюбленных или нет.
Какой подарок Ольга получила на День святого Валентина – она не раскрывает.
Справка:
«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, принимающим Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст.
Главные роли исполняют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале играют: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.
Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, весной 2022 года на Новом канале.
Напомним,