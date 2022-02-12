Ольга Жуковцова – о Дне влюбленных: Женщине приятно получать подарки

Актриса сериала «Молодая» и «Женского Квартала» Ольга Жуковцова рассказала, как относится ко Дню святого Валентина.

Уже этой весной Новый канал покажет сериал «Молодая», где главную роль сыграла Ольга Жуковцова. По сценарию, 40-летняя героиня вынуждена врать о своих годах, притворяясь 25-летней. В новом возрасте Ольга находит любовь – молодого татуировщика Диму (сыграл Дмитрий Архипов – прим. ред.) Героине приходится строить отношения, не забывая о своей реальной жизни 40-летней женщины в разводе.

Актриса Ольга Жуковцова в фильме "Молодая" / пресс-служба Нового канала

За кулисами «Молодой» Новый канал поговорил с актрисой о романтике и о том, как она относится к 14 февраля?

Не знаю, чего ждут от этого дня мужчины, а вот женщины – внимания. Это праздник для тех, кто среди будней забывает, что женщине приятно получать подарки, цветы и знаки внимания просто так, без привязки к датам, – рассуждает Ольга. – Женщина от внимания тает, возбуждается и любит еще сильнее. И если мужчина периодически устраивает ей сюрпризы и балует, неважно, подарит он что-то на День влюбленных или нет.

Какой подарок Ольга получила на День святого Валентина – она не раскрывает.

Актриса Ольга Жуковцова / пресс-служба Нового канала

Справка:

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, принимающим Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст.

Главные роли исполняют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале играют: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, весной 2022 года на Новом канале.

Напомним,