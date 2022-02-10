Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве: К себе не позволяю подобного отношения

10 февраля 2022 14:14 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве: К себе не позволяю подобного отношения
Актриса Ирма Витовская
пресс-служба Нового канала

Актриса Ирма Витовская рассказала, сталкивалась ли она с дискриминацией на работе.

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В сериале «Молодая» (Новый канал) Ирма Витовская играет строгую леди-босс Веру, под руководством которой находится новенькая работница Ольга (играет Ольга Жуковцова – прим. ред.). Вера не знает, что с подчиненной они почти ровесницы. Ведь жизненные обстоятельства заставляют Ольгу уменьшить свой возраст, потому что ей всюду отказывают в приеме на работу из-за цифр в паспорте. В перерыве между съемками Новый канал спросил у Ирмы, сталкивалась ли она с подобным в актерской сфере.

Не знаю как сейчас, но когда я была моложе, то сталкивалась с эйджизмом. Более того, не только с эйджизмом, но и с сексизмом, – признается Ирма. – Когда умные вещи произносила женщина, это не всегда воспринималось авторитетно мужчинами. Мы болели как общество. И даже сейчас я иногда все еще наблюдаю подобные проявления за людьми, которые обычно недостаточно образованные. Они никак не могут ментально попасть в ХХІ век. Все находятся в 90-х и «нулевых», где женщину воспринимали, как «принеси, подай, молчи». Они не понимают собственные личностные границы, и где начинаются границы других людей.

Актриса Ирма Витовская / пресс-служба Нового канала

В настоящее время актриса подобные проявления пресекает.

Эйджизм, сексизм, нетерпимость к любым меньшинствам – это я наблюдаю. Но к себе не позволяю подобного отношения, – говорит она. – Сейчас у меня уже есть авторитет, и в моем присутствии боятся говорить о возрасте или гендере, потому что я тоже могу «укусить» в ответ.

Актриса Ирма Витовская / пресс-служба Нового канала

Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, весной 2022 года на Новом канале.

Напомним,

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