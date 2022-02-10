Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве: К себе не позволяю подобного отношения Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актриса Ирма Витовская пресс-служба Нового канала

Актриса Ирма Витовская рассказала, сталкивалась ли она с дискриминацией на работе.