Роман Сасанчин продает квартиру, выигранную на "Голосі країни": на парня обрушилась волна хейта

10 февраля 2022 13:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Роман Сасанчин продает квартиру, выигранную на
Роман Сасанчин с женой и дочкой
instagram.com/sasanchyn_official

Молодой певец Роман Сасанчин стал победителем 10 сезона проекта "Голос країни". Победитель получил новую двухкомнатную квартиру в Киеве.

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Месяц назад у Романа Сасанчина родилась доченька. Сейчас певец со своей супругой Иванной и малышкой проживают в Тернополе на съемной квартире.

Роман не раз заявлял, что планирует с семьей вернуться в Киев, в квартиру, выигранную в проекте. Однако планы изменились. Сасанчин заявил, что продает жилье в столице. 

Очень много времени размышлял над одним чрезвычайно важным вопросом о квартире, которую еще два года назад выиграл на "Голосі країни 10"! Да, вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать и т.д! Но хорошо подумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру! – сообщил Роман.

Певец Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official

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После сообщения о своем решении, на певца обрушилась волна хейта. Поклонники артиста успели и обвинить его супругу Иванку в том, что это она настропалила мужа, и хочет претендовать на новое жилье. Другие сказали, что Роме попросту не нужна квартира в Киеве, в тот момент, когда многие о такой лишь мечтают.

Многие фолловеры написали, что не понимают решения, ведь продавать 2-комнатную, и покупать 1-комнатную, когда семья только растет и увеличивается, – вздор.

В защиту Романа стал менеджер комплекса, в котором расположена выигранная певцом квартира.

Для того, чтобы советовать, необходимо знать всю ситуацию! Несколько факторов подтверждающих правильность решения Романа! 1) Для того, чтобы сделать ремонт в Киеве в двухкомнатной квартире 70 м2, необходимо минимум 25 тысяч долларов (с техникой и мебелью). 2) Для того, чтобы развиваться, Роману срочно нужно переехать в Киев! 3) Жить на съемной квартире сейчас не вариант, лучше откладывать эти средства 4) Уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой, взамен на эту без ремонта. Если делать ремонт в квартире постепенно, еще и с ребенком маленьким – это очень неудобно и невыносимо! Это постоянно отвлекает, и времени на то чтобы зарабатывать средства, развиваться будет меньше! 7) Из продажи квартиры останутся деньги, которые потратит на творчество.

Напомним,

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