Валентин Міхієнко – про стоматологів: Від часів дитинства і юності страх повністю не зник
Валентин Міхієнко з "Improv Live Show", яке покаже Новий канал, зізнався, що кожного разу неабияк хвилюється перед походом до зубного лікаря.
Я з дитинства боюся стоматологів. Чомусь завжди було боляче, – згадує імпровізатор. – Пам’ятаю, казали: «Припини, ми тобі вже вкололи багато обезболюючого. Більше не можна, і так має бути добре». Але від цього легше мені не ставало. Коли я виріс, прийшов у стоматологію, пояснив свою ситуацію, мені вкололи більше анестезії, і жодного разу за весь процес роботи стоматолога не заболіло. Можливо, в мене якась толерантність до анестезії. Тобто мені потрібно більше її колоти, щоб я не відчував болю. Це такі мої здогадки. Та хай там як, а від часів дитинства і юності страх стоматологів повністю не зник. Наче розумію, що все буде спокійно, але все одно трохи побоююся, тож мушу інколи заспокоювати себе.
Не пропустіть яскраву весняну прем’єру Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком на Новому каналі!
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