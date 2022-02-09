Валентин Міхієнко – про стоматологів: Від часів дитинства і юності страх повністю не зник Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Валентин Міхієнко пресс-служба Нового канала

Валентин Міхієнко з "Improv Live Show", яке покаже Новий канал, зізнався, що кожного разу неабияк хвилюється перед походом до зубного лікаря.