Валентин Міхієнко – про стоматологів: Від часів дитинства і юності страх повністю не зник

Эксклюзив 9 февраля 2022 21:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Валентин Міхієнко – про стоматологів: Від часів дитинства і юності страх повністю не зник
Валентин Міхієнко
пресс-служба Нового канала

Валентин Міхієнко з "Improv Live Show", яке покаже Новий канал, зізнався, що кожного разу неабияк хвилюється перед походом до зубного лікаря.

Читайте такжеГлавная актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская появится в новом амплуа
9 лютого відзначають День стоматолога. На жаль, не стереотип і не вигадка, що багато людей бояться представників цієї важливої професії. Чи то маніпуляцій, які вони роблять. Наприклад, учасник "Improv Live Show" Валентин Міхієнко.

Я з дитинства боюся стоматологів. Чомусь завжди було боляче, – згадує імпровізатор. – Пам’ятаю, казали: «Припини, ми тобі вже вкололи багато обезболюючого. Більше не можна, і так має бути добре». Але від цього легше мені не ставало. Коли я виріс, прийшов у стоматологію, пояснив свою ситуацію, мені вкололи більше анестезії, і жодного разу за весь процес роботи стоматолога не заболіло. Можливо, в мене якась толерантність до анестезії. Тобто мені потрібно більше її колоти, щоб я не відчував болю. Це такі мої здогадки. Та хай там як, а від часів дитинства і юності страх стоматологів повністю не зник. Наче розумію, що все буде спокійно, але все одно трохи побоююся, тож мушу інколи заспокоювати себе.

Не пропустіть яскраву весняну прем’єру Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком на Новому каналі!

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал новости стоматолог эксклюзив Improv Live Show Improv Live Show 3 сезон Валентин Михиенко

Материалы по теме

Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу
Новости

Игры талантов: Ксения Мишина сразится за деньги с Юрием Ткачем ради мечты участницы шоу
Главная актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская появится в новом амплуа
Новости

Главная актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская появится в новом амплуа
Водная полиция: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 09.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 09.02.2022)
Руслана Писанка по прогнозам врачей начнет ходить через 3-4 месяца
Новости

Руслана Писанка по прогнозам врачей начнет ходить через 3-4 месяца

Популярное на сайте

Что подарить любимой на День святого Валентина

Что подарить любимой на День святого Валентина
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 05.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK