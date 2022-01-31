Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко рассказал, как не заскучать на карантине

31 января 2022 16:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко рассказал, как не заскучать на карантине
Юморист и ведущий Валентин Михиенко
пресс-служба Нового канала

Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, собрал шутливые (и не только) лайфхаки.

Читайте такжеГолубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Когда симптомы коронавируса проходят, а досидеть карантин нужно, возникает вопрос: чем заняться? Ловите несколько советов от участника Improv Live Show Валентина Михиенко. 

Импровизатор сейчас сидит дома на карантине и делится советами, как не заскучать.

Первое, что я сделал, когда понял, что у меня коронавирус, это попросил у подписчиков в Instagram совета, чем себя занять, – говорит юморист. – Так мне набросали множество вариантов, как развлечься, сидя дома. Понравились такие: устроить разные переодевания, перевоплощения, пародии на шоу. К примеру, предложили сделать «Орел и Решку» по квартире. Вроде: «А сейчас мы с вами находимся в ванной. Ванная – это то место, куда ходят все жильцы этой квартиры». И так далее. Только все это без монет, денег и золотой карты. Просто ходишь себе и снимаешь тревел-влог по разным комнатам (смеется). Еще прикольная идея, которая мне очень понравилась, – пройти за день десять километров по квартире. Почему нет?

Читайте такжеПобедитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом после крестин дочери
Если без шуток, то на карантине Валик советует сделать все, что так давно откладывали.

Меня очень спасают компьютерные игры. А еще книги. Когда читаешь, время проходит очень быстро, – говорит импровизатор. – Еще достаньте список фильмов, который как будто лежит, но вы никак не начнете смотреть. Пересматриваешь любимые фильмы по сто тысяч раз, а его откладываешь. Карантин – самое время, чтобы взяться за этот перечень.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости карантин Improv Live Show Improv Live Show 3 сезон Валентин Михиенко

Материалы по теме

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 2 выпуске от 29.01.2022
Голубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Голубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Известный украинский ведущий заболел COVID-19
Новости

Известный украинский ведущий заболел COVID-19
Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Замурованная тайна (эфир от 31.01.2022)

Популярное на сайте

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

Павел Глоба раскрыл даты рождения тех, кого ждут проблемы в феврале

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)

Говорит Украина: На бабушке женюсь - на видео с ней заработаю (эфир от 24.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK