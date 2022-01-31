Improv Live Show 3 сезон: Валентин Михиенко рассказал, как не заскучать на карантине
31 января 2022 16:50
Юморист и ведущий Валентин Михиенко
пресс-служба Нового канала
Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, собрал шутливые (и не только) лайфхаки.
Improv Live Show Валентина Михиенко.
Импровизатор сейчас сидит дома на карантине и делится советами, как не заскучать.
Первое, что я сделал, когда понял, что у меня коронавирус, это попросил у подписчиков в Instagram совета, чем себя занять, – говорит юморист. – Так мне набросали множество вариантов, как развлечься, сидя дома. Понравились такие: устроить разные переодевания, перевоплощения, пародии на шоу. К примеру, предложили сделать «Орел и Решку» по квартире. Вроде: «А сейчас мы с вами находимся в ванной. Ванная – это то место, куда ходят все жильцы этой квартиры». И так далее. Только все это без монет, денег и золотой карты. Просто ходишь себе и снимаешь тревел-влог по разным комнатам (смеется). Еще прикольная идея, которая мне очень понравилась, – пройти за день десять километров по квартире. Почему нет?
Читайте такжеПобедитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом после крестин дочериЕсли без шуток, то на карантине Валик советует сделать все, что так давно откладывали.
Меня очень спасают компьютерные игры. А еще книги. Когда читаешь, время проходит очень быстро, – говорит импровизатор. – Еще достаньте список фильмов, который как будто лежит, но вы никак не начнете смотреть. Пересматриваешь любимые фильмы по сто тысяч раз, а его откладываешь. Карантин – самое время, чтобы взяться за этот перечень.
Напомним,