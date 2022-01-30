Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом после крестин дочери

Роман Сасанчин с женой Иванной заразились COVID-19.

27 января победитель шоу "Голос країни-10" Роман Сасанчин крестил свою дочь Элизабет. Однако спустя два дня после крещения певец вместе со своей женой Иванной стали плохо себя чувствовать.

30 числа они сдали тест на коронавирус и результат оказался положительным. К счастья, одномесячная малышка чувствует себя хорошо.

Роман Сасанчин с женой Иванной крестили дочь Элизабет / instagram.com/sasanchyn_official

В своих Инстаграм-сториз Иванна рассказала, что отдать кому-то из родственников дочку - нет возможности, поэтому она находится с ними. Доктор посоветовал родителям лишь по надобности подходить к ребенку, быть в масках, проветривать квартиру, промывать носик девочке, и только если почувствуют себя хуже – тогда лечь на стационар.

Напомним,