Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин с женой заболели коронавирусом после крестин дочери
Роман Сасанчин с женой Иванной заразились COVID-19.
30 числа они сдали тест на коронавирус и результат оказался положительным. К счастья, одномесячная малышка чувствует себя хорошо.
В своих Инстаграм-сториз Иванна рассказала, что отдать кому-то из родственников дочку - нет возможности, поэтому она находится с ними. Доктор посоветовал родителям лишь по надобности подходить к ребенку, быть в масках, проветривать квартиру, промывать носик девочке, и только если почувствуют себя хуже – тогда лечь на стационар.
Напомним,