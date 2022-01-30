Умер Леонид Куравлев – звезда советского кинематографа скончался на 86-м году жизни

30 января 2022 19:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Умер Леонид Куравлев – звезда советского кинематографа скончался на 86-м году жизни
Актер Леонид Куравлев
кадр из фильма

В возрасте 85 лет из жизни ушел актер советского кино Леонид Куравлев.

Читайте такжеУкраинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы
30 января стало известно, что скончался Леонид Куравлев. Актер известен по фильмам: "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Золотой теленок", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.

В начале января Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Тест оказался отрицательным и его лечили от пневмонии, которая была у него диагностирована.

Врачам удалось побороть пневмонию, однако после обследования у актера выявили тяжелое поражение мозга. Несколько недель он провел в реанимации, ему сделали экстренную операцию.

Актер Леонид Куравлев / кадр из фильма

После обследования неврологов  у Леонида Куравлева выявили деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь, при которой прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода.

После этого докторами  было принято решение присвоить актеру паллиативный статус (паллиативную помощь оказывают неизлечимо больным пациентам - прим.ред.) и перевести в хоспис. Там он провел последние дни своей жизни.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд смерть новости смерти звезд Иван Васильевич меняет профессию Леонид Куравлев

Материалы по теме

MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов
Новости

MamaRika восхитила результатами своего похудения после родов
Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом
Новости

Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Телешоу

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
Заложник: ТОП-5 интересных фактов о фильме
Анонсы на ТВ

Заложник: ТОП-5 интересных фактов о фильмеЭксклюзив

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK