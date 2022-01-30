Умер Леонид Куравлев – звезда советского кинематографа скончался на 86-м году жизни

В возрасте 85 лет из жизни ушел актер советского кино Леонид Куравлев.

30 января стало известно, что скончался Леонид Куравлев. Актер известен по фильмам: "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Золотой теленок", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Самая обаятельная и привлекательная" и многих других.

В начале января Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Тест оказался отрицательным и его лечили от пневмонии, которая была у него диагностирована.

Врачам удалось побороть пневмонию, однако после обследования у актера выявили тяжелое поражение мозга. Несколько недель он провел в реанимации, ему сделали экстренную операцию.

Актер Леонид Куравлев / кадр из фильма

После обследования неврологов у Леонида Куравлева выявили деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь, при которой прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода.

После этого докторами было принято решение присвоить актеру паллиативный статус (паллиативную помощь оказывают неизлечимо больным пациентам - прим.ред.) и перевести в хоспис. Там он провел последние дни своей жизни.