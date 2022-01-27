Украинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы

73-летней актрисе Татьяне Шелиге сделали сложную операцию на сердце.

Жизнь Заслуженной артистки Украины, звезды сериала "Коли ми вдома" Татьяны Шелиги спасена благодаря высококвалифицированным хирургам из Института сердца. У актрисы была закрыта аорта на 99%. Отсчет шел на часы.

О проблеме с сердцем актрисы докторам сообщила ее коллега по цеху Ольга Сумская. Когда они услышали всю историю, то сказали срочно госпитализировать Татьяну, так как ее жизнь буквально заканчивалась.

Татьяна Шелига / facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Хирурги установили в сердце Татьяны стент – металлическую трубочку для расширения стенок сосуда и улучшения кровоснабжения. Сейчас звезда сериала "Когда мы дома" уже находится дома и проходит реабилитацию.

На своей странице в соцсети Татьяна Шелига опубликовала пост, в котором поблагодарила Ольгу Сумскую, хирурга Бориса Тодурова и всех неравнодушных людей, которые помогли финансово насобирать на операцию.

Мне Бог по жизни послал тех прекрасных людей, которые отнеслись к моей беде, как к своей! Оленька Сумская, чтобы я делала без тебя? И все, кто перевел мне деньги... Как вас много, кого я знаю и не знаю, а вы пришли на помощь... Хочу написать о человеке, имя которого уже вошло в историю Украины - Борис Михайлович Тодуров, основатель института Сердца и один из ведущих кардиохирургов не только в Украине, но и во всем мире! Это ему позвонила Ольга Сумская и он сказал: "Немедленно везите ее к нам, пока не поздно! Время у нее идет на часы" Спасибо, мои дорогие! Все, все, все!

Татьяна Шелига и Борис Тодуров / facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Напомним,