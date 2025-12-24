Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво

24 грудня 2025 15:45 Туренко Андрій
Віталіна Біблів розповіла про традиції на Різдво
Акторка Віталіна Біблів
Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів розповіла, з ким і як святкуватиме Різдво.

До Різдва – два дні! З одного боку, це мало. А з іншого, якщо дуже захотіти спланувати щось особливе, то ще можна встигнути. Українська акторка, відома за серіалами Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», Віталіна Біблів вже вирішила, як і з ким святкуватиме. 

Такий формат став традицією для зірки! І вона дуже тішиться, що має можливість втілити цю традицію і цьогоріч.

Останніми роками моя улюблена різдвяна традиція – коли батьки приїжджають до нас у гості. Це особливий вайб. Мама готується: запікає качку, крутить голубці. У неї там страв на цілий тиждень! І, чесно кажучи, не уявляю без них сімейної різдвяної вечері, – говорить Віталіна Біблів. – Також кілька років поспіль на Різдво я граю в театрі. Тому спочатку батьки приїжджають і чекають біля різдвяної ялинки на Софійській площі, далі ми зустрічаємось і гуляємо, фотографуємося, потім їдемо додому вечеряти. А наступного дня обов'язково йдемо з батьками в кіно. Для мене це дуже тепла сімейна історія. Доки є батьки, я хочу побути з ними якнайдовше, а Різдво та Великдень – це якраз два особливі дні, коли ти можеш дозволити собі спілкування тільки з рідними.

А ще Віталіна Біблів є прихильницею подарунків-сюрпризів!

Останнім часом нічого конкретного не замовляю. Люди зараз живуть у таких умовах, що не кожен може дозволити собі те, чого я хочу. Тож радію і шишці, і ялиновій гілочці, і маленькому ліхтарику за 30 гривень, і люстерку, і цукерці. Бо для мене важлива сама різдвяна магія, обмін подарунками та енергією. А які ті подарунки – для мене великої ролі не грає, – говорить акторка. – Сюрпризи мають бути саме різдвяними, тому ми в театрі граємо в «Таємного Санту». Це дуже тепла традиція! Яку я перенесла і в коло своїх друзів.

