Умер актер "Квантового скачка" Дин Стоквелл
Не стало одного из героев знаменитого сериала «Квантовый скачок».
О смерти звезды сериала «Квантовый скачок» сообщил журналистам и поклонникам представитель его семьи. Не стало Дина 7 ноября. Стоквелл умер по естественным причинам в собственно доме.
Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью. Поэтому, когда он имел работу, он был благодарен. Он никогда не воспринимал бизнес как должное. Он был бунтарем, чрезвычайно талантливым и всегда был глотком свежего воздуха, - говорится в заявлении представителя семьи Дина Стоквелла.
Напомним,