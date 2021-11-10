Умер актер "Квантового скачка" Дин Стоквелл

Не стало одного из героев знаменитого сериала «Квантовый скачок».

В начале этой недели мир облетела ужасная новость. Стало известно, что в возрасте 85 лет умер актер Дин Стоквелл.

О смерти звезды сериала «Квантовый скачок» сообщил журналистам и поклонникам представитель его семьи. Не стало Дина 7 ноября. Стоквелл умер по естественным причинам в собственно доме.

Дин провел всю жизнь между славой и анонимностью. Поэтому, когда он имел работу, он был благодарен. Он никогда не воспринимал бизнес как должное. Он был бунтарем, чрезвычайно талантливым и всегда был глотком свежего воздуха, - говорится в заявлении представителя семьи Дина Стоквелла.

Кинокарьера Стоквелла началась еще в 7-летнем возрасте. За свою яркую жизнь он снялся в сотнях картин, за некоторые из которых актер был несколько раз номинирован на премии «Золотой глобус», «Эмми», а в 1992 году на аллее славы в Голливуде ему присвоили именную звезду.

Напомним,