Новорічна МАСКА: канал Украина показал первого героя грандиозного новогоднего шоу

10 ноября 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Новорічна МАСКА: канал Украина показал первого героя грандиозного новогоднего шоу
Новорічна МАСКА: канал Украина показал первого героя грандиозного новогоднего шоу
пресс-служба канала Украина

На кануне Нового года, 31 декабря, в эфире канала «Украина» выйдет праздничный выпуск любимого шоу миллионов «Новорічна МАСКА».

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Зрители вместе со звездными детективами гипершоу «Новорічна МАСКА» будут наслаждаться выступлениями зимних героев и попробуют разгадать, какие суперзвезды скрылись в этих фантастических образах, одним из которых стал гигантский Бурый Медведь в костюме Белого. 

В ожидании праздника самый большой хищник Украины исполнит хит «She's a lady» Тома Джонса. Замаскированная звезда продемонстрирует не только свой уникальный вокал, но и удивит зрителей зажигательным танцем, которому не помешает даже огромный меховой костюм. Такая неожиданная сноровка в сочетании с невероятно выразительным голосом окончательно озадачила звездных детективов и гостей грандиозного шоу «Новорічна МАСКА» в их поисках ответа – кто же прячется под маской. Как признались звездные гости, невероятно милый великан-медвежонок вызвал у них приятные ассоциации детства, ведь о такой игрушке мечтал чуть ли не каждый. Да и сам герой под маской пришел на шоу канала «Украина», чтобы осуществить мечту.

Я в этом шоу очень неспроста – здесь я реализую давнюю мечту, – признался в подсказках о себе Бурый Медведь в костюме Белого. – Вы все меня хорошо знаете, но у меня есть большая тайна. Я всю жизнь мечтал стать тем, кем мне быть не суждено.

Герой праздничного выпуска шоу «Новорічна МАСКА» - гигантский Бурый Медведь в костюме Белого / пресс-служба канала Украина
Маска Медведя очень необычная и имеет неожиданный подтекст. На ее создание художницу по костюмам шоу «Новорічна МАСКА» Лесю Патоку вдохновили мемы из глобальной сети, в которых говорится, что бурый медведь часто грустит и мечтает быть белым. Учитывая легенду о тайных мечтах героя, создание уникального костюма отняло много времени. Медведю сделали особое выражение лица – немного грустное, немного суровое и милое одновременно. А голова маски оказалась настолько большой, что после первой репетиции стало ясно – звезда внутри не может быстро и ловко работать с ней, поэтому художникам пришлось сделать несколько обманных деталей. 

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В общей сложности на пошив маски Бурого Медведя мастера потратили около 10 метров искусственного меха, поэтому костюм получился по-настоящему впечатляющим и невероятно большим, несмотря на это звезда под маской поразит всех своей легкой игривостью и танцевальным мастерством. Кто же этот загадочный гость под маской? 

«Новорічна МАСКА» удивит всех! Зрителей ждет множество новых героев, раскрытия которых не нужно ждать целый сезон – мы будем снимать маски сразу!» – поделилась звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова.

Напомним, 

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