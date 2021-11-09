Остап Ступка рассказал правду о своей жизни в Америке

9 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Остап Ступка рассказал правду о своей жизни в Америке
Актер Остап Ступка
пресс-служба канала Интер

Актер Остап Ступка стал героем нового выпуска проекта «Позаочі» на телеканале «Интер».

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В интервью Анастасии Даугуле Остап Ступка признался, из-за чего получал ремнем от своего прославленного отца – Богдана Сильвестровича Ступки, и объяснил, почему в свое время бросил все, уехал в Америку, но потом все же вернулся в Украину.

Остап Ступка говорит, что его отец не прибегал к физическим методам воспитания – в основном он разговаривал с сыном, правда, иногда на повышенных тонах. Но однажды Остапу все же досталось от Богдана Сильвестровича.

Ремень был один раз в жизни, – признается актер. – Мы очень бурно отметили поступление в театральный институт, выпили, и я еле-еле пришел домой (улыбается). А в тот день у нас как раз были гости. И я получил от отца на орехи ремнем. Но у меня было счастье, потому что я поступил в институт, и к тому же – к хорошему педагогу.

Актер Остап Ступка / пресс-служба канала Интер
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В жизни Остапа Ступки был период, когда он бросил все и уехал в США. Что заставило актера решиться на такой шаг? 

Это была авантюра, – объясняет актер. – Авантюра должна быть в жизни человека, тем более творческого. Мы с отцом должны были ехать по приглашению в США на концерты. Уже были поставлены американские визы, а концерты в силу некоторых обстоятельств отменились. И я думаю: «Почему виза должна пропадать?» Я купил билет в один конец и полетел. Прожил в Нью-Йорке два года – с 1993 по 1995 год. У меня прекрасные воспоминания об этом периоде. Все хотят попасть в Голливуд. Я не был исключением. Но это не так просто. В качестве кого я мог попасть туда? Во-первых, языковой барьер. Я же не артист балета, не скрипач – у меня работа связана с языком. Поэтому нас там не ждут. Конечно, у меня были мысли по поводу Голливуда. Но когда я приехал в США, для того, чтобы там существовать, нужно работать. Я устроился официантом в бар. Мыл посуду, жил в подвале под баром, потому что было негде. Выучил наизусть 137 сортов бельгийского пива и 12 сортов бочкового на барной стойке. Это хорошая школа, я вам скажу. Потом был период, когда я работал на Манхэттене, затем в Брайтоне, потом снова на Манхэттене в историческом украинском заведении под названием «Веселка». Потом я как-то иду с посудой и думаю: «Что я здесь делаю? Ну, какой Голливуд? Давай посмотрим реально. Для этого нужно родиться в Америке или приехать, когда тебе года четыре. Да и если попадешь в Голливуд, кого там играть? Русских бандитов, телохранителей? А в Украине обо мне пишут в газетах, показывают по телевидению, выносят цветы на сцену. Что я тут с посудой делаю?» И я вернулся.

Актер Остап Ступка / пресс-служба канала Интер
Напомним, 

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