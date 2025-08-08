Остап Ступка поділився добіркою улюблених авторів і творів
Виконавець однієї з головних ролей у комедійному серіалі для всієї родини «Сім'я по неділях» Остап Ступка радить, що варто почитати.
Не знаєте, що почитати? На честь свята добіркою улюбленої літератури поділився актор серіалу «Сім’я по неділях» на Новому каналі Остап Ступка.
Є дуже багато хорошої української та світової літератури, якою я хотів би поділитися. Виокремити добірку з трьох чи п’яти творів, насправді, дуже важко. Але поділюся загалом, що читаю, – говорить Остап Ступка. – Я люблю біографічну прозу, літературу про видатних людей. Мені цікаво, як вони жили, що говорили, що творили, як любили. Ці речі дуже допомагають у сьогоднішньому житті. Також люблю літературу українського розстріляного відродження. Наведу кілька прикладів митців, які творили в такі небезпечні 30-ті роки й були знищені сталінським режимом.
1. Романи Валер'яна Підмогильного «Місто» та «Невеличка драма»
Про що «Місто». Ця епатажна, іронічна й модерна класика для тих, хто хоче дізнатися, як у літературі першої третини ХХ століття зображено виклик індивіда світові та собі. Головний герой Степан Радченко – амбітний мрійник, який із затишного села потрапляє у гамірне місто. Він закохується й закохує жінок, досліджує власне «Я» та межі дозволеного, намагається будувати кар'єру. Він випробовує місто на міцність, а воно його. Але хто кого зрештою підкорить?
Про що «Невеличка драма». Це один з найкращих філософських романів в українській літературі ХХ сторіччя. Він про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають в добу технічного прогресу. Підмогильний майстерно розігрує на камерній сцені невеличку драму, назва якої – життя.
2. Валер’ян Поліщук «Козуб ягід»
Про що книга. У цій книзі зібрано всю прозу автора, що є лідером групи «Авангард». Окрім кількох циклів афоризмів тут є короткі оповідання й листи до дружини.
3. Майк Йогансен «Подорож ученого доктора Леонардо...»
4. Ґео Шкурупій – будь-які його збірки віршів та оповідань
Та окремо впевнено актор виділив такий твір:
Нещодавно у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшла книга «Кіноспостереження Квентіна Тарантіно». А прочитайте її! – підсумовує Ступка.
