Остап Ступка поділився добіркою улюблених авторів і творів

8 серпня 2025 14:15
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Остап Ступка поділився добіркою улюблених авторів і творів
Актор Остап Ступка
Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з головних ролей у комедійному серіалі для всієї родини «Сім’я по неділях» Остап Ступка радить, що варто почитати.

9 серпня відзначають Всесвітній день книголюбів. Тренд на читання вже давно переріс у добру звичку українців. На вулицях міст відкривається дедалі більше сучасних книгарень-кав’ярень, де любить відпочивати молодь. У парках на лавочках зустрічаємо людей з книгами, а не гаджетами.

Не знаєте, що почитати? На честь свята добіркою улюбленої літератури поділився актор серіалу «Сім’я по неділях» на Новому каналі Остап Ступка.

Є дуже багато хорошої української та світової літератури, якою я хотів би поділитися. Виокремити добірку з трьох чи п’яти творів, насправді, дуже важко. Але поділюся загалом, що читаю, – говорить Остап Ступка. – Я люблю біографічну прозу, літературу про видатних людей. Мені цікаво, як вони жили, що говорили, що творили, як любили. Ці речі дуже допомагають у сьогоднішньому житті. Також люблю літературу українського розстріляного відродження. Наведу кілька прикладів митців, які творили в такі небезпечні 30-ті роки й були знищені сталінським режимом.

1. Романи Валер'яна Підмогильного «Місто» та «Невеличка драма»

Про що «Місто». Ця епатажна, іронічна й модерна класика для тих, хто хоче дізнатися, як у літературі першої третини ХХ століття зображено виклик індивіда світові та собі. Головний герой Степан Радченко – амбітний мрійник, який із затишного села потрапляє у гамірне місто. Він закохується й закохує жінок, досліджує власне «Я» та межі дозволеного, намагається будувати кар'єру. Він випробовує місто на міцність, а воно його. Але хто кого зрештою підкорить?

Про що «Невеличка драма». Це один з найкращих філософських романів в українській літературі ХХ сторіччя. Він про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають в добу технічного прогресу. Підмогильний майстерно розігрує на камерній сцені невеличку драму, назва якої – життя.

2. Валер’ян Поліщук «Козуб ягід»

Про що книга. У цій книзі зібрано всю прозу автора, що є лідером групи «Авангард». Окрім кількох циклів афоризмів тут є короткі оповідання й листи до дружини.

Актор Остап Ступка / Пресслужба Нового каналу

3. Майк Йогансен «Подорож ученого доктора Леонардо...»

Про що книга. Збірка творів, які вважають візитівками автора. Це тексти справжнього літературного експериментатора, мета якого – розхитати уявлення про літературу, і, з одного боку, занурити читача в мистецьку гру, а з іншого – показати, яке естетичне задоволення можна отримати від цих експериментів.

4. Ґео Шкурупій – будь-які його збірки віршів та оповідань

Та окремо впевнено актор виділив такий твір:

Нещодавно у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшла книга «Кіноспостереження Квентіна Тарантіно». А прочитайте її! – підсумовує Ступка.

Нагадаємо, 

