Александр Педан вспомнил времена КВН и признался, как оно помогает сейчас
Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о своем юмористическом студенчестве и поделился, как оно помогает сейчас.
Я играл в КВН около десяти лет. За это время было столько всего, что капец! – с восторгом вспоминает ведущий. – С КВН у меня прошла и юность, и период взросления, и поступление в университет, и его окончание. И женился в то время, и ребенок первый родился (смеется). Помню, что царила классная атмосфера. Наша команда была, как семья: три репетиции в неделю и еще какие-то встречи вне этого, поэтому виделись постоянно. А еще много путешествовали! Так получалось, что за месяц обучения в университете три недели я где-то ездил. После возвращения нужно было быстро учить, переписывать конспекты, сдавать экзамены. И снова куда-нибудь отправляться. И мне нравилось! Тогда я доказал, что возможно все. И времени хватит, если очень захотеть. Это пригодилось в жизни.
«Наши люди повсюду» – это фраза точно об участниках КВН.
Мы все были юными, поэтому легко и быстро сдруживались, – делится Александр Педан. – Теперь во всех творческих сферах есть КВНщики. Куда бы я ни пришел или приехал, на каком бы канале не появился, у какого бы продакшна не снимался, повсюду есть свои. Бывает, приду, увижу знакомое лицо, и начинается: «Привет! А мы с тобой играли в 99-м…»
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