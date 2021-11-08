Александр Педан вспомнил времена КВН и признался, как оно помогает сейчас

Эксклюзив 8 ноября 2021 17:48 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Александр Педан вспомнил времена КВН и признался, как оно помогает сейчас
Телеведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о своем юмористическом студенчестве и поделился, как оно помогает сейчас.

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8 ноября отмечают Международный день КВН. Праздник, конечно, неофициальный. Но это точно классный повод известным юмористам вспомнить, как в студенческие годы играли в эту игру. Что и сделал ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show, которые показывает Новый канал, Александр Педан.

Я играл в КВН около десяти лет. За это время было столько всего, что капец! – с восторгом вспоминает ведущий. – С КВН у меня прошла и юность, и период взросления, и поступление в университет, и его окончание. И женился в то время, и ребенок первый родился (смеется). Помню, что царила классная атмосфера. Наша команда была, как семья: три репетиции в неделю и еще какие-то встречи вне этого, поэтому виделись постоянно. А еще много путешествовали! Так получалось, что за месяц обучения в университете три недели я где-то ездил. После возвращения нужно было быстро учить, переписывать конспекты, сдавать экзамены. И снова куда-нибудь отправляться. И мне нравилось! Тогда я доказал, что возможно все. И времени хватит, если очень захотеть. Это пригодилось в жизни.

Телеведущий Александр Педан / instagram.com/pedanos

«Наши люди повсюду» – это фраза точно об участниках КВН.

Мы все были юными, поэтому легко и быстро сдруживались, – делится Александр Педан. – Теперь во всех творческих сферах есть КВНщики. Куда бы я ни пришел или приехал, на каком бы канале не появился, у какого бы продакшна не снимался, повсюду есть свои. Бывает, приду, увижу знакомое лицо, и начинается: «Привет! А мы с тобой играли в 99-м…»

Проект об отношениях и правилах жизни «Эксы» смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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