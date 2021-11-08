Александр Педан вспомнил времена КВН и признался, как оно помогает сейчас Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведущий Александр Педан пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о своем юмористическом студенчестве и поделился, как оно помогает сейчас.