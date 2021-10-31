Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021

31 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
пресс-служба Нового канала

2 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск проекта Эксы-3. 8 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В восьмом выпуске проекта пары столкнутся с агрессией в отношениях. Наиболее остро данная тема просматривается у пары Антона и Алисы, которую вернули на проект в седьмом выпуске. Удастся ли им и другим участникам разобраться с тем, как правильно справляться с негативом. И, почему в реалити появятся приглашенные гости - хореографы Александр Прохоров и Полина Ищенко? Кстати, традиционно, по результатам недели, одна пара покинет проект. Кто это будет?

8 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 2 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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