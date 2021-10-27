МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

27 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
пресс-служба

30 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 2 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.

Читайте такжеХто зверху-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2021)
Во втором сезоне гипершоу МАСКА, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. В о втором выпуске грандиозного шоу «МАСКА» на сцену выйдут 7 невероятных героев – Тигр, Скандал, Грифон, Горилла, Мухомор и еще двое нерассекречных. Все они – участники второго сезона масштабного проекта канала «Украина», которые сделают все возможное, чтобы запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться нерассекреченными. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим «МАСКИ» останется непревзойденный Владимир Остапчук, который покорил зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.

2 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите 30 октября в 21:00 на канале Украина и в 21:30 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все материалы и выпуски шоу МАСКА читайте и смотрите ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

канал Украина видео телешоу образы звезд телешоу онлайн Маска телешоу 2021 шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Телешоу

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Телешоу

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Свадьбы не будет, потому что жених с чужой фамилией? (эфир от 27.10.2021)
Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова
Еда и рецепты

Тыквенное ризотто по рецепту Шефа "Адской кухни" Алекса Якутова

Популярное на сайте

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование

Когда Хэллоуин в 2021 году: дата, значение и празднование
Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 6 выпуске от 22.10.2021
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK