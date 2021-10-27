МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
27 октября 2021 07:00
Юлия Туренко
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
пресс-служба
30 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 2 сезона гипершоу МАСКА – украинской адаптации всемирно известного проекта The Masked Singer. 2 выпуск шоу МАСКА-2 смотрите онлайн на TV.UA.
Во втором сезоне гипершоу МАСКА
, который будет состоять из 10 выпусков, зрители познакомятся с 20 совершенно новыми персонажами – 14 конкурсантами, которые будут сражаться за победу в проекте, а также 6 таинственными гостями, которые появятся в эфире лишь раз. В о втором выпуске грандиозного шоу «МАСКА» на сцену выйдут 7 невероятных героев – Тигр, Скандал, Грифон, Горилла, Мухомор и еще двое нерассекречных. Все они – участники второго сезона масштабного проекта канала «Украина», которые сделают все возможное, чтобы запутать зрителей и звездных детективов и как можно дольше остаться нерассекреченными. Разгадывать знаменитостей под масками будут звездные детективы, любимцы зрителей из первого сезона – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO. Ведущим «МАСКИ» останется непревзойденный Владимир Остапчук, который покорил зрителей своими уникальными образами и неожиданными появлениями на сцене в начале каждого выпуска. Эта традиция будет сохранена и в новом сезоне.
2 выпуск оригинального шоу-детектива МАСКА-2 смотрите 30 октября в 21:00 на канале Украина и в 21:30 онлайн на нашем сайте TV.UA.
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