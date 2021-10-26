МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался, почему всегда носит вещи черного цвета
26 октября 2021 15:44
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина
Певец и звездный детектив грандиозного шоу-детектива «МАСКА» Андрей Данилко откровенно рассказал, почему в эфире проекта он постоянно появляется в черном и в маске.
«МАСКА» на канале «Украина» Андрей Данилко снова появился весь в черном, как это было на протяжении предыдущего сезона.
Артист подчеркнул свой образ привычной кепкой и маской. Но особый шквал эмоций зрителей вызвали шлепки.
Я давно хожу на эфиры в тапочках, потому что мне так удобно. И раньше все говорили – это неприлично и нужно обуть кроссовки. А сейчас же посмотрите на последние модные тенденции – я опередил моду, ведь хожу так с 2005 года! Да и вообще, это удобно, плюс, у меня постоянно отдыхают ноги, потому что на сцене я на каблуках, и вот – это тренд, – признался звездный детектив Андрей Данилко в BACKSHOW проекта «МАСКА».
Певец Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина
У меня черных вещей огромная куча. Я покупаю в масс-маркете – дешево и сердито! Очень удобная штука. Вот, мои коллеги тут тратятся на костюмы – это же сумасшедшие деньги и все на один раз. А у меня такая удачно придуманная спецовка, – прокомментировал Андрей Данилко.
Напомним,