МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался, почему всегда носит вещи черного цвета

26 октября 2021 15:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Андрей Данилко признался, почему всегда носит вещи черного цвета
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

Певец и звездный детектив грандиозного шоу-детектива «МАСКА» Андрей Данилко откровенно рассказал, почему в эфире проекта он постоянно появляется в черном и в маске.

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В первом выпуске нового сезона гипершоу «МАСКА» на канале «Украина» Андрей Данилко снова появился весь в черном, как это было на протяжении предыдущего сезона. 

Артист подчеркнул свой образ привычной кепкой и маской. Но особый шквал эмоций зрителей вызвали шлепки. 

Я давно хожу на эфиры в тапочках, потому что мне так удобно. И раньше все говорили – это неприлично и нужно обуть кроссовки. А сейчас же посмотрите на последние модные тенденции – я опередил моду, ведь хожу так с 2005 года! Да и вообще, это удобно, плюс, у меня постоянно отдыхают ноги, потому что на сцене я на каблуках, и вот – это тренд, – признался звездный детектив Андрей Данилко в BACKSHOW проекта «МАСКА».

Певец Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина
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Также артист рассказал о том, почему он постоянно находится в зале в маске. Оказывается, все дело в символизме – маска нужна артисту, чтобы соответствовать названию шоу. Более того, по словам Данилко, он каждый раз появляется на шоу во всем новом, просто зрители этого не замечают.

У меня черных вещей огромная куча. Я покупаю в масс-маркете – дешево и сердито! Очень удобная штука. Вот, мои коллеги тут тратятся на костюмы – это же сумасшедшие деньги и все на один раз. А у меня такая удачно придуманная спецовка, – прокомментировал Андрей Данилко.

Напомним, 

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