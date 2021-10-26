Звезда сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер умер в возрасте 59 лет

26 октября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезда сериала
Актер Джеймс Майкл Тайлер
instagram.com/slate_michael

В июне 2021 года звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер шокировал публику заявлением о своей болезни.

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Тогда в интервью ведущим шоу «Today» Джеймс Майкл Тайлер признался, что три года назад врачи диагностировали ему рак простаты на поздней стадии, который уже распространился на его кости.

В июне Джеймс проходил химиотерапию. К сожалению, страшная болезнь привела к параличу конечностей. Ему приходилось передвигаться в инвалидном кресле.

Актер Джеймс Майкл Тайлер / instagram.com/slate_michael
[read_also article_id="5486151" /]] Но чуда, к сожалению, не случилось. Несмотря на усилия врачей, спасти 59-летнюю звезду сериала «Друзья» не удалось.

Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь, - рассказали близкие актера.

Напомним, 

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