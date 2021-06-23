У звезды сериала "Друзья" четвертая стадия рака: болезнь мутировала и уже поразила кости
Публика была шокирована признанием звезды сериала «Друзья» Джеймса Майкла Тайлера.
А вчера о своем смертельном заболевании заявил актер фильма «Друзья». Речь идет об исполнителе роли менеджера кафе Central Perk - Джеймсе Майкле Тайлере.
В интервью ведущим шоу «Today» 59-летний актер признался, что три года назад врачи диагностировали ему рак простаты на поздней стадии, который уже распространился на его кости.
Мне поставили диагноз рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости, - признался актер. - Я занимаюсь этим диагнозом почти последние три года. Сейчас это четвертая стадия. Поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет.
Я пропустил тест, что было не очень хорошо. Рак решил мутировать во время пандемии, и поэтому он прогрессирует, - говорит мужчина.
Напомним,