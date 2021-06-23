У звезды сериала "Друзья" четвертая стадия рака: болезнь мутировала и уже поразила кости

23 июня 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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У звезды сериала
Актер Джеймс Майкл Тайлер
Fotobank / GettyImages

Публика была шокирована признанием звезды сериала «Друзья» Джеймса Майкла Тайлера.

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За последний год голливудские знаменитости расстраивали своих поклонников неутешительными новостями о своем здоровье. Чего только стоят признания Шэннен Доэрти и Джули Уолтерс о борьбе с раком.

А вчера о своем смертельном заболевании заявил актер фильма «Друзья». Речь идет об исполнителе роли менеджера кафе Central Perk - Джеймсе Майкле Тайлере.

В интервью ведущим шоу «Today» 59-летний актер признался, что три года назад врачи диагностировали ему рак простаты на поздней стадии, который уже распространился на его кости.

Мне поставили диагноз рак простаты на поздней стадии, который распространился на мои кости, - признался актер. - Я занимаюсь этим диагнозом почти последние три года. Сейчас это четвертая стадия. Поздняя стадия рака. Так что в конце концов, вы знаете, это наверняка меня достанет.

Актер Джеймс Майкл Тайлер / instagram.com/slate_michael
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Джеймс рассказал, что в настоящее время он проходит химиотерапию. К сожалению, страшная болезнь привела к параличу конечностей. Сейчас мужчина передвигается в инвалидном кресле.

Я пропустил тест, что было не очень хорошо. Рак решил мутировать во время пандемии, и поэтому он прогрессирует, - говорит мужчина.

Напомним,

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