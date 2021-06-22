Наталья Мосейчук поделилась трогательными воспоминаниями об отце и показала особенное фото

22 июня 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Наталья Мосейчук поделилась трогательными воспоминаниями об отце и показала особенное фото
Телеведущая Наталья Мосейчук
пресс-служба

Ведущая канала 1+1 Наталья Мосейчук в Международный день отца поделилась детскими воспоминаниями о папе Николае Федоровиче.

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На своей странице в Фейсбук Наталья Мосейчук опубликовала поздравление и два фото. Первое вместе с отцом успела сделать в день праздника – 20 июня. А вот вторую из семейного архива сделал брат телеведущей Александр, когда ходил в 10 класс. С этим фото связана трогательная история семьи телеведущей. В тот день Николай Федорович – кадровый военный отправлялся в Афганистан.

Утром заехал к отцу. Поздравила... Нашла это фото молодого и задумчивого отца (давно хотела именно из него сделать большой портрет) и вот пишу, – написала Наталья Мосейчук.

Отец Натальи Мосейчук / пресс-служба

Телеведущая рассказала об истории фотографии и поделилась трогательными воспоминаниями:

Это последние минуты перед отъездом отца из Бердичева, где мы тогда жили, в Афганистан. Съехались родственники. Провожали. И все боялись. Вдруг видимся в последний раз? Момент подловил брат десятиклассник, сфотографировал. Через мгновение отец уже садился в уазик, и я помню, как мама шептала «не оборачивайся !!! проедешь - не оборачивайся !!! Плохая примета». А он обернулся. Да еще и через несколько минут вернулся, потому что забыл какие-то важные документы. Тогда он еще ничего не знал ... что подорвется на душманской мине под Джалалабадом. Что врачи будут настаивать на ампутации раздробленной ноги. Давали снотворное, а он не принимал, чтобы не отрезали и дико мучился. 4 месяца в госпитале. Наконец весна. День, когда он должен вернуться! Мы с мамой выходим из подъезда, собираемся встречать поезд из Москвы. Нас видит сосед в старой пузатой Волге и говорит «разве так встречают героя??? Поехали на базар за цветами». Мы купили охапку длинных чернильных тюльпанов. Стоим. Поезд. Выходит папа. Я такое видела в кино о войне, когда возвращались фронтовики. Расстегнута шинель. В руке маленький военный чемоданчик, а во второй - трость. Неуклюжий, бледный с рассеянным взглядом. Так хотелось броситься ему на шею!

Наталья Мосейчук с родителями / пресс-служба

Наталья Мосейчук призналась, что всегда плачет, когда вспоминает этот день и поблагодарила маму Анну Николаевну, что вдохновила и "поддержала своей уверенностью" отца.

Папа молодец. Пусть растут его огурцы и помидоры. Пусть он радуется молодой картошке и порядку в его «огородных войсках». Пусть даже ворчит на нас по делу и без. Дай Бог подольше. Любим тебя безумно, па, – пожелала Наталья Мосейчук отцу Николаю Федоровичу.

Наталья Мосейчук с отцом / пресс-служба

Напомним,

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