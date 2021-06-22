Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном

22 июня 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном
Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон
instagram.com/khloekardashian

Светская львица Хлои Кардашьян приняла нелегкое для себя решение.

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К сожалению, история любви еще одной голливудской пары потерпела крах. В этот раз расстаться со своим бойфрендом, баскетболистом Тристаном Томпсоном, в очередной раз решила Хлои Кардашьян.

Этой неприятной новостью с журналистами издания «Е!News» поделились источники из близкого окружения звездной пары. Причина расставания - слухи об измене 30-летнего спортсмена.

Тристана застали в компании трех девушек на частной вечеринке. Позже бойфренд 36-летней Хлои уединился с красавицами на полчаса. Из комнаты он вышел немного «взъерошенным».

Тристан скрылся в одной из комнат, куда все ходят, чтобы с кем-нибудь переспать, - утверждают инсайдеры.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон с дочкой / instagram.com/khloekardashian
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Сама Хлои Кардашьян каких-либо комментариев по этому поводу журналистам пока давать не решилась.

Напомним,

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