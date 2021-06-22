Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном
Светская львица Хлои Кардашьян приняла нелегкое для себя решение.
Этой неприятной новостью с журналистами издания «Е!News» поделились источники из близкого окружения звездной пары. Причина расставания - слухи об измене 30-летнего спортсмена.
Тристана застали в компании трех девушек на частной вечеринке. Позже бойфренд 36-летней Хлои уединился с красавицами на полчаса. Из комнаты он вышел немного «взъерошенным».
Тристан скрылся в одной из комнат, куда все ходят, чтобы с кем-нибудь переспать, - утверждают инсайдеры.
Напомним,