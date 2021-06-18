Вера Брежнева призналась, какая система питания помогает ей быть в прекрасной форме

18 июня 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Вера Брежнева призналась, какая система питания помогает ей быть в прекрасной форме
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказала, позволяет ли себе полакомиться любимыми блюдами и как готовит свое тело к съемкам клипов.

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Певица Вера Брежнева сегодня презентует новую песню «Розовый дым», которую написал ее муж Константин Меладзе. Сейчас артистка готовится к съемкам клипа.

Несмотря на то, что звезда всегда выглядит хорошо и время от времени делится новыми откровенными фотографиями, признается – к клипам она готовится по-особенному. А вот в другое время может позволить себе любимые блюда.

Я позволяю себе съесть что-то вкусненькое, опять же, совсем недавно вкладывала в соцсети пиццу. 8 июня моя мама отмечала день рождения, и мы пошли в наш любимый ресторан в Италии, где я самостоятельно съела целую пиццу! И мне не стыдно, ведь до съемок клипа было много времени, а вот сейчас я питаюсь иначе, – призналась певица.

Певица Вера Брежнева / instagram.com/ververa
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Кроме того, Вера Брежнева рассказала, какой именно рацион позволяет ей всегда быть в прекрасной форме.

Конечно, я не сижу на одних салатиках. Просто ограничиваю себя в углеводах и не употребляю алкоголь, когда готовлюсь к важным мероприятиям. К тому же по вечерам я ем очень мало, – рассказывает Вера Брежнева. – А еще я делаю определенные процедуры, направленные на то, чтобы уходила лишняя лимфа, и, конечно, спорт! В принципе, все это я делаю всегда, то есть это образ жизни, но я не робот и иногда могу позволить себе пиццу или бургер.

Напомним, 

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