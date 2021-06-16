Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade

16 июня 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о своей девушке и ревности к Michelle Andrade
Ведущуй Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов рассказал, как познакомился со своей любимой и как переживает разлуку с ней.

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Пока Кирилл Макашов исследует планету, общается с разными людьми и ищет приключений на съемках тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» дома его ждет любимая девушка Алена. 

Она - художественная гимнастка. Был у нее этап в жизни, когда она практически попала в сборную Украины по художественной гимнастике. Но по определенным обстоятельствам не стала частью общей команды, - рассказал Кирилл в интервью журналу «Теленеделя». - Сейчас Алена переквалифицировалась и стала воздушной гимнасткой. Дальше планирует работать в этом же направлении на круизных лайнерах.

Именно с круизными лайнерами и связана история знакомства Кирилла и Алены - они оба там работали, только на разных рейсах.

Мы знакомы достаточно давно - когда-то она встречалась с моим товарищем, с которым мы вместе работали на лайнере. С Аленой мы виделись в Гамбурге, когда оба работали на немецкую компанию - вместе репетировали шоу, только для разных судн, - отметил парень. - А во время карантина оба были в Днепре и решили погулять - хотелось встретиться с кем-то, кто понимает тебя и все твои творческие моменты. Один раз встретились и до сих пор вместе.

Кирилл Макашов с девушкой / пресс-служба Нового канала
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Девушка поддерживает любимого во всех его начинаниях, хотя ей было и непросто отпустить Кирилла на съемки с харизматичной певицей Michelle Andrade - его напарницей по тревел-шоу.

Сначала Алена действительно ревновала. Не знала, чего ожидать, и как это все будет, потому что мы с ней особо не расставались. Так как встречаемся не так давно - меньше года - все время находились вместе. А сейчас между нашими встречами долгие промежутки - видимся примерно неделю в месяц, - рассказал ведущий тревел-шоу. - Первое время было очень тяжело - она ревновала, плакала, что я уехал. Но сейчас все отлично. Когда вернулся впервые, она увидела, что все хорошо - я не пытаюсь звездиться, не меняюсь.

Ведущуй Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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