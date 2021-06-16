Алла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото
16 июня 2021 00:30
Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева прыгнула с парашютом.
Алла Костромичева – всемирно известная модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале – прилетела в Киев из Нью-Йорка, где живет с мужем и сыном. На родине девушка не теряет времени зря – заплела афрокосички, отпраздновала день рождения и исполнила давнюю мечту – прыгнула с парашютом!
Я никогда в жизни не прыгала. Очень давно хотела, но меня останавливал материнский инстинкт. Меня долго уговаривала подруга Влада Рослякова, но я ей говорила, мол, когда родишь, тогда и поговорим. А теперь сыну пять лет, мне как-то отлегло, что ли, и я решилась! – отметила Алла.
Нам очень повезло с погодой – солнце и облака. Я мечтала пролететь через облака! – призналась ведущая Нового канала. – Страшно не было, испытывала чистый кайф. Думала, приземление будет жестким, но получилось очень даже нежно. Это так офигенно! Я летала, словно птица! Хочу еще!
Напомним,