Алла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото

16 июня 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алла Костромичева решилась на экстремальное приключение – фото

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева прыгнула с парашютом.

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Недавно Алла Костромичева – всемирно известная модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале – прилетела в Киев из Нью-Йорка, где живет с мужем и сыном. На родине девушка не теряет времени зря – заплела афрокосички, отпраздновала день рождения и исполнила давнюю мечту – прыгнула с парашютом!

Я никогда в жизни не прыгала. Очень давно хотела, но меня останавливал материнский инстинкт. Меня долго уговаривала подруга Влада Рослякова, но я ей говорила, мол, когда родишь, тогда и поговорим. А теперь сыну пять лет, мне как-то отлегло, что ли, и я решилась! – отметила Алла.

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Экстрим модели обеспечили на аэродроме под Киевом. Кстати, прыгать с парашютом девушка приехала вместе со Станиславом Бондарем – креативным продюсером «Супер Топ-модели по-украински». Скорость свободного падения – 200 километров в час. Высота – 4000 метров. При этом – ни капли страха!

Нам очень повезло с погодой – солнце и облака. Я мечтала пролететь через облака! – призналась ведущая Нового канала. – Страшно не было, испытывала чистый кайф. Думала, приземление будет жестким, но получилось очень даже нежно. Это так офигенно! Я летала, словно птица! Хочу еще!

Напомним,

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