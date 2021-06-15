Внук Елизаветы II развелся с супругой спустя 12 лет брака
Спустя 12 лет брака сын принцессы Анны Питер Филлипс развелся с супругой Отэм.
Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода были урегулированы с помощью договора, условия которого были одобрены и предписаны сегодня Высоким судом. Несмотря на то что это грустный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят на первое место благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Айлы, – опубликовал сообщение пресс-секретарь пары.
Питер Филлипс стал первым из своего поколения членов королевской семьи, который решился на развод. Как передает издание The Sun, Ее Величество болезненно переживает развод любимого внука и Отэм, которую источники при дворе называли «фавориткой» Елизаветы II.
Напомним,