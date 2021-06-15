Внук Елизаветы II развелся с супругой спустя 12 лет брака

15 июня 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Внук Елизаветы II развелся с супругой спустя 12 лет брака
Елизавета II
Fotobank / GettyImages

Спустя 12 лет брака сын принцессы Анны Питер Филлипс развелся с супругой Отэм.

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43-летний внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его 42-летняя супруга Отэм Келли официально больше не муж и жена. Бракоразводный процесс пары длился больше года. О решении расторгнуть брак Отэм и Питер объявили еще в феврале 2020 года.

Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода были урегулированы с помощью договора, условия которого были одобрены и предписаны сегодня Высоким судом. Несмотря на то что это грустный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят на первое место благополучие и воспитание своих замечательных дочерей Саванны и Айлы, – опубликовал сообщение пресс-секретарь пары.

Fotobank / GettyImages

Питер Филлипс стал первым из своего поколения членов королевской семьи, который решился на развод. Как передает издание The Sun, Ее Величество болезненно переживает развод любимого внука и Отэм, которую источники при дворе называли «фавориткой» Елизаветы II.

Напомним,

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