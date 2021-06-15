Фэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера
15 июня 2021 12:10
Психолог Наталья Холоденко
instagram.com/kholodenkon
Психолог Наталья Холоденко славиться любовью к роскоши и предметам искусства, а ее 2-летняя дочь Вивьен не отстает от известной мамы.
Наталья Холоденко стала моделью на показе новой коллекции Андре Тана и продефелировала по подиуму с сыном Ларионом и дочкой Вивьен. Украинский дтзайнер сразу окрестил двухлетнюю модницу фэшн-укушенным ребенком и задумался на запуском модной линейки для инфантов.
Я люблю эксперименты и была моделью с сыном Ларионом на одном из дефиле Андре Тана, но в этот раз я радовалась, что дочка Вива прошла в модном наряде от Андре по подиуму и справилась на все сто, – говорит Наталья. – Платье было пошито за несколько дней до показа, так как в коллекции нет линейки для малышей. Но Вива так очаровала дизайнера, что он специально разработал платье в единственном экземпляре для моей дочери
Андре Тан и Наталья Холоденко с детьми / пресс-служба
Также звездная мама отметила, что ее малышка любит наряжаться и следит за стилем.
Напомним,