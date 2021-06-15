Фэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера

15 июня 2021 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Фэшн-укушенная дочь психолога Натальи Холоденко вдохновила украинского дизайнера
Психолог Наталья Холоденко
instagram.com/kholodenkon

Психолог Наталья Холоденко славиться любовью к роскоши и предметам искусства, а ее 2-летняя дочь Вивьен не отстает от известной мамы.

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В это воскресенье Наталья Холоденко стала моделью на показе новой коллекции Андре Тана и продефелировала по подиуму с сыном Ларионом и дочкой Вивьен. Украинский дтзайнер сразу окрестил двухлетнюю модницу фэшн-укушенным ребенком и задумался на запуском модной линейки для инфантов.

Я люблю эксперименты и была моделью с сыном Ларионом на одном из дефиле Андре Тана, но в этот раз я радовалась, что дочка Вива прошла в модном наряде от Андре по подиуму и справилась на все сто, – говорит Наталья. – Платье было пошито за несколько дней до показа, так как в коллекции нет линейки для малышей. Но Вива так очаровала дизайнера, что он специально разработал платье в единственном экземпляре для моей дочери

Андре Тан и Наталья Холоденко с детьми / пресс-служба

Также звездная мама отметила, что ее малышка любит наряжаться и следит за стилем.

Напомним,

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