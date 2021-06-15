Молодая жена Виктора Павлика родила первенца – фото

15 июня 2021 09:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Молодая жена Виктора Павлика родила первенца – фото
Супруги Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
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Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями.

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15 июня в одном из частных роддомов Киева жена украинского артиста Виктора Павлика родила сына. Мальчика пара, как и планировала, назвала Михаилом.

Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу! – написал певец на своей странице в Инстаграм.

Для Екатерины Репяховой малыш стал первенцем, а вот Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз.

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Отметим, что официально Виктор Павлик и Екатерина Павлик (Репяхова) стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Однако свадьбу пара так и не сыграла.

Первый раз мероприятие перенесли из-за пандемии COVID-19. Запланировали на 18 августа 2020 года. Не состоялась она и во второй раз. 7 августа у певца умер 21-летний сын Павлик.

Поздравляем Екатерину и Виктора Павлик с рождением сыночка! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!

Напомним,

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