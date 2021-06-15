Молодая жена Виктора Павлика родила первенца – фото
Супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями.
Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу! – написал певец на своей странице в Инстаграм.
Для Екатерины Репяховой малыш стал первенцем, а вот Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз.
Первый раз мероприятие перенесли из-за пандемии COVID-19. Запланировали на 18 августа 2020 года. Не состоялась она и во второй раз. 7 августа у певца умер 21-летний сын Павлик.
Поздравляем Екатерину и Виктора Павлик с рождением сыночка! Пусть малыш растет здоровым и счастливым!
Напомним,