В семье Регины Тодоренко случилось горе
14 июня 2021 14:50
Ведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
Июнь месяц стал печальным месяцем для некоторых звезд.
Григория Чапкиса, а спустя несколько часов, в свой день рождения, о потере в своей семье рассказала Регина Тодоренко.
Из жизни ушел дедушка ведущей. Об этом Регина сообщила на своей странице в Инстаграм. Трагедия случилось как раз в день рождения знаменитости.
Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие, - пишет ведущая. - Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша. Теперь у нашей семьи появился еще один ангел, который будет нас оберегать. Я знаю, ты хотел, чтоб мы шли дальше, улыбаясь по жизни.
instagram.com/reginatodorenko
Напомним,