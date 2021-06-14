В семье Регины Тодоренко случилось горе

14 июня 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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В семье Регины Тодоренко случилось горе
Ведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Июнь месяц стал печальным месяцем для некоторых звезд.

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Ночью 13 июня стало известно о смерти легендарного танцора Григория Чапкиса, а спустя несколько часов, в свой день рождения, о потере в своей семье рассказала Регина Тодоренко. 

Из жизни ушел дедушка ведущей. Об этом Регина сообщила на своей странице в Инстаграм. Трагедия случилось как раз в день рождения знаменитости.

Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие, - пишет ведущая. - Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша. Теперь у нашей семьи появился еще один ангел, который будет нас оберегать. Я знаю, ты хотел, чтоб мы шли дальше, улыбаясь по жизни.

instagram.com/reginatodorenko
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Такое нежное сообщение вызвало много комментариев от поклонников Регины Тодоренко: тысячи людей оставили слова соболезнования артистке.

Напомним,

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