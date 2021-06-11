Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко расказала, как получила первое место
11 июня 2021 12:10
Ученица Школы леди Валерия #Чича Ткаченко
Ученица Школы леди Лера #Чича Ткаченко рассказала, как снимали рейтинговое реалити Нового канала.
«Від пацанки до панянки» (Новый канал) между участницами распространялись слухи, что победу одержит Лера #Чича Ткаченко.На сплетни девушек о ее победе Лера реагировала спокойно.
Причиной догадок стало тесное общение Леры с администратором проекта. Ведь за кадром они все свободное время проводили вместе.
Мы сразу расставили границы, где у нас дружба, а где рабочие моменты – говорит Лера. – администратор мне не раскрыла ни одного испытания. Она поддерживала, когда у меня были ломки, и я хотела общения.
Ученица Школы леди Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
Значит, они увидели во мне конкурентку и претендентку на победу, – говорит ученица Школы леди. – Таков был их выбор (улыбается).
А еще девушка успокаивает фанатов и развенчивает их догадки о сценарии реалити.
Конечно, задания для нас придумывали заранее, – рассказывает Лера. – Ведь из них и состояло обучение в Школе леди. Каждая девушка до последнего не знала, когда покинет проект. Поэтому с уверенностью могу сказать, что прописанного сценария выгонов не было. Мы имели возможность себя проявить, а наши результаты за неделю определяли дальнейшее участие в проекте.
Ученица Школы леди Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАнтону Батыреву – 40: Звезда сериалов "Швабра" и "Ничто не случается дважды" показал детское фотоУченицы не играли на камеры, а каждую неделю работали над своими изменениями и избавлялись Zависимостей.
Примерно с шестой-седьмой недели я стала больше себя контролировать, – признается Лера. – Если возникало какое-то недоразумение между девушками, могла просто послушать со стороны. Здесь речь идет не о «становилась лучше», а о том, что я училась анализировать ситуации и принимать самостоятельные решения.
Напомним,