Холостяк-11: победительница Анна Богдан похудела на 16 кг – фото до и после

10 июня 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: победительница Анна Богдан похудела на 16 кг – фото до и после
Холостяк-11: победительница Анна Богдан
instagram.com/hannastorozhuk

Анна Богдан рассказала, из-за чего поправилась, и как ей удалось скинуть лишние килограммы.

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Победительница 11 сезона проекта "Холостяк", а ныне возлюбленная Михаила Заливако, Анна Богдан призналась, что страдала от лишнего веса. Сильно поправилась девушка после своего развода.

Вот знаете, кто-то после расставания режет каре, отрезает чёлку или краситься. Ну а я что? А я поправляюсь на 16 кг. В это сложно поверить, глядя на меня сейчас, но это так. P.S. Думаю не сложно понять, что за тот период у меня практически нет фото. Меня было сложно заставить сделать хоть одно фото, так как я сразу понимала, что оно мне не понравится. Когда на весах стукнуло +16 у меня открылись глаза! Я поняла что не нравлюсь в отражении в зеркале, появилось проблемы с кожей из-за избытка сахара. В общем, весь букет.

Анна Богдан до похудения / instagram.com/hannastorozhuk

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Подписчики Анны восхищаются ее стройным телом и спрашивают, как ей удалось достичь столь ошеломительного результата, чтобы иметь такую фигуру. Анна призналась, что никогда не сидела на диетах. Похудеть она смогла, когда начала правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться.

Я не сидела на диетах, а исключила из своего рациона сладкое, потому что в моем рационе было только сладкое. Я его полностью исключила. Когда мне сильно-сильно хотелось чего-то сладенького, я могла съесть батончики специальные, которые натуральные, с сухофруктами, орешками, абсолютно без сахара, в которых нет ничего неполезного. Знаю, что еще зефир можно кушать, но я его не ела, так как я его не люблю. Я занималась спортом. Спорт у меня был 5 раз в неделю. Я много бегала, ходила на групповые тренировки. Все должно быть в комплексе. Должно быть питание, должен быть спорт, должен быть нормальный сон полноценный – 8 часов. И я еще я ходила на LPG для тела.

Анна Богдан после похудения / instagram.com/hannastorozhuk

Напомним,

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