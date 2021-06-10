Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма "Три орешка для Золушки" и кумир миллионов

10 июня 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма
Актриса Либуше Шафранкова
kino-teatr.ru

В возрасте 68 лет умерла актриса Либуше Шафранкова.

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Актрису Либуше Шафранкова и сегодня называют лучшей Золушкой кино! В свое время исполнительница главной роли в фильме "Три орешка для Золушки" была настоящим кумиром миллионов.

К сожалению, 9 июня, стало известно о смерти звезды. Об этом сообщил CNN Prima News, ссылаясь на Йозефа Абргама, сына актрисы. Точная причина кончины Либуше не известна. Возможно, онкология, так как Шафранкова с 2014 года боролась с раком легких.

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Отметим, что карьера Либуше началась с 17-ти лет. Первый успех пришел после фильма «Бабушка», в котором актриса сыграла роль писательницы в детском возрасте.

Наиболее известными ролями Либуше Шафранковой являются в фильмах "Три орешка для Золушки", "Русалочка", "Принц и Вечерняя Звезда", "Третий принц", "Праздник подснежников".

В фильмографии Либуше Шафранковой были и серьезные роли: в 1996 году актриса сыграла в чешской картине «Коля», получившей "Оскар"!

Напомним,

 

 

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