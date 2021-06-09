Элизабет Олсен тайно вышла замуж за музыканта

9 июня 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Элизабет Олсен тайно вышла замуж за музыканта
Актриса Элизабет Олсен
instagram.com/elizabetholsendaily

Оказывается, Элизабет Олсен еще та интриганка.

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В актерском мире стало на одну свободную красавицу меньше – и на одну счастливую семью больше. В этот раз перемены в личной жизни могли произойти у Элизабет Олсен. Хотя сама актриса в этом не признается.

В своем недавнем интервью 32-летняя звезда неожиданно намекнула на замужество. Беседуя с Кейли Куоко, Элизабет назвала любимого, музыканта Робби Арнетта, мужем. В Сети тут же поползли слухи о тайной свадьбе пары.

Актриса Элизабет Олсен / instagram.com/elizabetholsendaily
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В один из моментов Олсен заметила на заднем фоне детскую книгу «Маленькая мисс Магия». На ее основе снят сериал «ВандаВижен», в котором актриса играет главную роль. Актриса отметила, что эту книгу в ванной разместил ее муж.

Я также только заметила, что мой муж положил «Маленькую мисс Магию», знаете книгу «Маленькая мисс Магия»? Это классические книги, но магические благодаря «ВандаВижен», потому что он такой милый, - проговорилась актриса.

Правда, Кейли Куоко не стала детально расспрашивать свою коллегу о личной жизни, поэтому никаких других деталей Элизабет Олсен сама решила не рассказывать.

Напомним,

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