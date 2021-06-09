Элизабет Олсен тайно вышла замуж за музыканта
Оказывается, Элизабет Олсен еще та интриганка.
В своем недавнем интервью 32-летняя звезда неожиданно намекнула на замужество. Беседуя с Кейли Куоко, Элизабет назвала любимого, музыканта Робби Арнетта, мужем. В Сети тут же поползли слухи о тайной свадьбе пары.
Я также только заметила, что мой муж положил «Маленькую мисс Магию», знаете книгу «Маленькая мисс Магия»? Это классические книги, но магические благодаря «ВандаВижен», потому что он такой милый, - проговорилась актриса.
Правда, Кейли Куоко не стала детально расспрашивать свою коллегу о личной жизни, поэтому никаких других деталей Элизабет Олсен сама решила не рассказывать.
Напомним,