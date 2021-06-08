TAYANNA рассекретила свой новый роман
Украинская певица Татьяна Решетняк закрутила роман и поделилась подробностями о своем новом бойфренде.
С ним Татьяна познакомилась через соцсеть Инстаграм. Все началось с переписки, после чего пара встретилась. Как отметила певица, при встрече с Александром (имя бойфренда - прим.ред), им обоим было настолько комфортно, что кажется, будто они созданы друг для друга.
С любимым исполнительница уже успела насладиться отдыхом за границей. Практически месяц пара отдыхала на Бали.
Сына Даниэля Татьяна не брала с собой. Певица призналась, что ей хотелось побыть женщиной, насладиться отдыхом вдвоем с бойфрендом.
Также TAYANNA рассказала, что сын знаком с Александром. У них хорошие дружеские отношения.
Напомним,