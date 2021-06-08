TAYANNA рассекретила свой новый роман

8 июня 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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TAYANNA рассекретила свой новый роман
Певица TAYANNA
instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Татьяна Решетняк закрутила роман и поделилась подробностями о своем новом бойфренде.

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Певица TAYANNA призналась, что вновь влюблена. В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" артистка рассказала, что у нее появился бойфренд.

С ним Татьяна познакомилась через соцсеть Инстаграм. Все началось с переписки, после чего пара встретилась. Как отметила певица, при встрече с Александром (имя бойфренда - прим.ред), им обоим было настолько комфортно, что кажется, будто они созданы друг для друга.

С любимым исполнительница уже успела насладиться отдыхом за границей. Практически месяц пара отдыхала на Бали.

Сына Даниэля Татьяна не брала с собой. Певица призналась, что ей хотелось побыть женщиной, насладиться отдыхом вдвоем с бойфрендом.

Также TAYANNA рассказала, что сын знаком с Александром. У них хорошие дружеские отношения.

Напомним,

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