TAYANNA рассекретила свой новый роман

Украинская певица Татьяна Решетняк закрутила роман и поделилась подробностями о своем новом бойфренде.

Певица TAYANNA призналась, что вновь влюблена. В интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" артистка рассказала, что у нее появился бойфренд.

С ним Татьяна познакомилась через соцсеть Инстаграм. Все началось с переписки, после чего пара встретилась. Как отметила певица, при встрече с Александром (имя бойфренда - прим.ред), им обоим было настолько комфортно, что кажется, будто они созданы друг для друга.

С любимым исполнительница уже успела насладиться отдыхом за границей. Практически месяц пара отдыхала на Бали.

Сына Даниэля Татьяна не брала с собой. Певица призналась, что ей хотелось побыть женщиной, насладиться отдыхом вдвоем с бойфрендом.

Также TAYANNA рассказала, что сын знаком с Александром. У них хорошие дружеские отношения.

Напомним,