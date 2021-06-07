Какие операции сделала Ким Кардашьян, чтобы достичь идеала

7 июня 2021 14:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Какие операции сделала Ким Кардашьян, чтобы достичь идеала
Светская львица Ким Кардашьян
instagram.com/kimkardashian

Эксперты в области женской красоты – известный пластический хирург и звездный фотограф в эфире канала «Украина» выясняют, кто из всемирно голливудских звезд, легенд шоу-бизнеса стал жертвой пластической хирургии.

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На этот раз под прицелом экспертов оказалась оказалась одна из самых сексуальных женщин мира – звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Поклонники не раз замечали, что даже в суперэмоциональные моменты лицо Ким Кардашьян остается неподвижным.

Такой факт вызывает мысли о том, что звезда успела сделать пластику. Однако сама светская львица уверяет: красота ее лица и фигуры – от природы! Правда ли это – выясняют профессионалы.
Первое, на что обратили внимание эксперты – любовь блогерши к фотошопу.

Я думаю, Ким – адепт фотошопа! Она очень его любит, постоянно обрабатывает свои фотографии. Она любит замыливать кожу, делать фотопластику – это когда немного уменьшаются или увеличиваются талия и бедра, – отметил звездный фотограф Убик Литвин. – На звезду работает армия пиарщиков, фотографов, и часто фото с красных дорожек или церемоний делают ее же фотографы, которые потом рассылают фотографии на телеканалы и в издания.

Однако не прокомментировать хирургические вмешательства во внешности светской львицы невозможно. И эксперт уверяет – в этом случае ставка была сделана не на лице.

Ее пятая точка – это продукт работы хорошего пластического хирурга. Она не вставляла имплантаты – все это сделано с помощью процедуры липофилинга, то есть когда свой собственный жир вводится в определенную зону, – прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук. – Более того, звезда сделала пластику груди. А что касается изящной талии – это скорее всего фотошоп.

Неужели знаменитость ничего не делала со своим лицом и в 40 лет имеет такую совершенную внешность?

Только посмотрите на этот идеальный лоб, отсутствие морщин – здесь 100% присутствует ботулотоксин, который разглаживает морщины. К тому же у нее такая полная щека – нет перехода. Это говорит о том, что были уколы гиалуроновой кислоты или введение того же жира, – рассказывает хирург. – Были инъекции в подбородок, или же вставили имплант нижней челюсти, таким образом подбородок изменился – стал более острым. А вот что касается ринопластики, думаю, ее не было.

А как бы выглядела Ким Кардашьян, если бы не делала хирургических вмешательств?

Она бы старела по типу птозирования. То есть ее мягкие ткани интенсивно опускались бы вниз, уже появились бы брыли. То есть угол и линия нижней челюсти не были бы столь очерчены. У нее была бы ярко выраженная носогубная складка. Конечно, морщины на лбу, в межбровной области, потому что она девушка очень эмоциональная, если посмотреть ее интервью. Но она нашла правильного косметолога, правильного хирурга, поэтому у нее происходит смарт-старение, – комментирует эксперт.

А вот увеличена пятая точка в будущем может принести проблемы звезде, ведь с возрастом у всех женщин они уменьшаются и опускаются – такое ждет и Ким Кардашьян.

Напомним,

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