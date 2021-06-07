Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы

7 июня 2021 11:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

У Меган Маркл и принца Гарри родился второй ребенок.

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О пополнении в семье Меган Маркл и принца Гарри сообщил представитель королевской семьи в интервью телеканалу CNN. Известно, что у супругов родилась дочь. Девочку назвали в честь ее прабабушки – королевы Елизаветы II, – которая имела семейное прозвище Лилибет. Второе имя дали в честь матери принца Гарри – принцессы Дианы.

С большой радостью принц Гарри и Меган – герцог и герцогиня Сассекские – приветствуют в этом мире свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбаттен-Виндзор, – говорится в сообщении.

Меган Маркл и принц Гарри / Fotobank / GettyImages

Родилась малышка в минувшую пятницу, 4 июня, в 11:40 утра. Ее вес составил 3487 г. Роды Меган проходили в больнице Санта-Барбары (штат калифорния, США). Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Напомним,

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