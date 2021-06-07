Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы
7 июня 2021 11:00
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages
У Меган Маркл и принца Гарри родился второй ребенок.
Меган Маркл и принца Гарри сообщил представитель королевской семьи в интервью телеканалу CNN. Известно, что у супругов родилась дочь. Девочку назвали в честь ее прабабушки – королевы Елизаветы II, – которая имела семейное прозвище Лилибет. Второе имя дали в честь матери принца Гарри – принцессы Дианы.
С большой радостью принц Гарри и Меган – герцог и герцогиня Сассекские – приветствуют в этом мире свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбаттен-Виндзор, – говорится в сообщении.
Меган Маркл и принц Гарри / Fotobank / GettyImages
Родилась малышка в минувшую пятницу, 4 июня, в 11:40 утра. Ее вес составил 3487 г. Роды Меган проходили в больнице Санта-Барбары (штат калифорния, США). Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Напомним,