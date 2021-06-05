MamaRika рассказала о сложном периоде токсикоза: Несколько раз ставили капельницу

Певица MamaRika призналась, что длительный период не афишировала беременность, так как проходила она далеко не гладко.

В Instagram знаменитость разместила снимок, на котором выглядит исхудавшей и очень измученной. А в посте рассказала, как справлялась с жутчайшим токсикозом, преследовавшим ее долгие месяцы.

Как призналась Настя, подобного опыта токсикоза не было ни у ее близких подруг, ни у ее мамы, поэтому ей даже посоветоваться не было с кем.

На цьому фото людина,яка у всіх фарбах с першого місяця вагітності відчула всі прєлєсті цього періоду. Якщо чесно, жодна з моїх подруг які вже мають дітей,та шо там подруг- навіть моя мама не мали такого токсикозу як у мене,тому я й не була морально готова до такого… Як пояснювали мені пізніше лікарі: мій організм по класиці намагався відторгнути гени чоловіка і захищався + гормональна перебудова ‒ це і є причини токсикозу,

‒ начала свой рассказ Кочетова.

Звезде запретили летать, заниматься спортом и вести половую жизнь. На плановом обследовании девушку предупредили об угрозе выкидыша, а также несколько раз ставили капельницу. Непростой период продолжался с 5 по 16 неделю беременности.

Сказати,що це найгірший стан,в якому я перебувала за все своє життя ‒ не сказати мабуть нічого… Спершу накрила тошнота,яка тривала 24/7 ,потім додалася абсолютна нездатність організмом переварювати будь-яку їжу… Благо в мене обійшлося без рвоти ‒ зато страшно вдарило по кишківнику. Не могла їсти нічого,тому мене тупо силоміць з ложки кормив Сєргєіч. Мій раціон складався із бульону,вареної риби та парових котлет із пюрешкою… Вночі рятували бублики.

Некоторое время исполнительница была настолько слабой, что два месяца пролежала в постели и не могла встать. Все это время ее поддерживал любимый муж Сергей Середа.

Я пролежала 2 місяці в ліжку, при цьому слабкість була така,що навіть не могла ходити ‒ раз в день мій герой вигулював мене під ручку по двору, і то добре. Я мабуть ніколи ще не відчувала себе такою немічною як тоді… Я виглядала так,ніби мене з хреста зняли та схудла на кілька кілограмів.

Эмоциональное состояние артистки также оставляло желать лучшего. Она вынуждена была смотреть мультики и комедии, чтобы уравновешивать свое настроение. Муж знаменитости полностью взял на себя бытовые вопросы и морально поддерживал Настю.

В якісь моменти, мені здавалося, що я тупо не вивезу тєлєгу, і я впадала у відчай та просто ридала… Але тут з’являвся мій герой, якій вмів обійняти та просто сказати так, що сили відразу магічним образом вселялися в мене, і ми йшли далі.

Напомним,